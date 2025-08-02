İnanmayı Hemen Bırakmanız Gereken Teknoloji Efsaneleri

Teknoloji hayatımızın çok önemli bir parçası olsa da maalesef bu konuda ortalıkta dolaşan çok fazla yanlış bilgi var. Bu içeriğimizde inanmayı hemen bırakmanız gereken bazı teknoloji efsanelerine bakıyoruz.

Teknoloji hayatımızın merkezi hâline gelmiş durumda. Ancak buna rağmen hâlâ birçok insanın inandığı bazı efsaneler var. Özellikle sosyal medya sayesinde teknoloji alanındaki yanlış bilgiler hızla yayılıp yaygın olarak inanılan şeylere dönüşebiliyor. Peki inanmayı hemen bırakmanız gereken teknoloji efsaneleri neler?

Bu içeriğimizde araların da sizin de dahil olabileceğiniz birçok insan tarafından inanılan ancak gerçek olmayan bilgilere bakacağız ve doğrularını paylaşacağız. Böylece işin doğrusunu öğrenebilir ve diğer insanları bilgilendirebilirsiniz.

İnanmayı bırakmanız gereken teknoloji efsaneleri

Mac’lere asla virüs bulaşmaz.

Telefonu gece şarjda bırakmak bataryaya zarar verir

Kameranın megapikseli ne kadar yüksekse kamerası o kadar iyidir.

Elektrikli araba bataryaları geri dönüştürülemez.

Telefonu %0’a düştükten sonra şarj etmelisiniz.

Gizli sekme kullanırken tamamen gizli olursunuz.

“Mac’lere asla virüs bulaşmaz” düşüncesi doğru değil

Teknoloji dünyasındaki en yaygın efsanelerden biri, Apple’ın bilgisayarları olan Mac’lere virüs bulaşmayacağıdır. Bu efsanenin doğuş nedeni, Apple’ın cihazlarında güvenliğe öncelik vermesidir. Tabii ki Windows’a kıyasla daha az zararlı yazılım bulaştığını söylemek mümkün ama direkt “virüs bulaşmaz” demek hiç doğru değil.

Hacker’lar için Mac veya Windows fark etmiyor. macOS’e yönelik saldırıların sayısı da bir hayli fazla. Ortaya çıkan güvenlik açıkları, nadir de olsa kötü amaçlı kişilerin cihazlara zararlı yazılımlar bulaştırmasına neden olabiliyor. Bu yüzden Mac’iniz varsa tamamen güvendesiniz düşüncesi yanlış.

Telefonu gece şarjda bırakmak bataryaya zarar vermez

Birçok kişi, geceleri telefonlarını şarjda bıraksa da bazıları bunun uzun vadede bataryaya zarar verdiğini söyler. Bu doğru değil. Öyle ki günümüzde piyasaya sürülen neredeyse her telefon, akıllı şarj teknolojileriyle geliyor. Telefonunuz, istenilen şarj seviyesine ulaştığında şarj olmayı bırakıyor. Örneğin %100 olduğunda sistem kendini otomatik olarak korumaya alıyor. Yani tüm gece şarj olmaya devam ediyor diye bir şey yok.

Kameranın megapikseli ne kadar yüksekse kamerası o kadar iyi değildir

Özellikle telefon kameralarında karşımıza çıkan bu durum, aslında tamamen doğru değil. Megapiksel sadece fotoğrafın çözünürlüğünü belirler. Bu yüzden de daha kaliteli fotoğraf çekildiği anlamına gelmez. Lens kalitesi, optimizasyon, sensör boyutu, işleme kabiliyeti gibi konular büyük önem taşır. iPhone 16 Pro’nun 48 MP’lik kamerasının daha yüksek MP’li Android kamerasından daha iyi çekmesinin nedeni de budur.

Elektrikli araba bataryaları geri dönüştürülemez

Yavaş yavaş elektrikli otomobil çağına giriyoruz. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde tüm yollar elektrikli araçlarla dolacak. Ancak birçok insan, bu otomobillerin bataryalarının öldükten sonra geri dönüştürülemeyeceğini ve çevreye zararlı olduğunu düşünüyor. Bu doğru değil. Öyle ki elektrikli araç bataryaları tekrar tekrar geri dönüştürülebilir, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir. Hatta bazılarında hiç performans kaybı bile görülmediği durumlar olabilir. Bataryaların çok pahalı olduğunu biliyoruz. Eğer geri dönüştürülemez olsalardı inanılmaz masraflı olurlardı ve içindeki mineraller çevreye büyük zararlar verirdi.

Telefonunuzu %0 olunca şarj etmeniz gerektiğini düşünmeyin

Çoğu insan, telefonlarını şarja takmak için tamamen bitmesini bekler. Ancak bu pil sağlığı için hiç doğru değildir. Öyle ki bu kullanım, bataryaya zarar verir ve ileride daha hızlı şarjınızın tükenmesine neden olur. Bunun yerine cihazınızı düşük güç uyarısı verildiğinde şarja takmanız pil sağlığı için daha iyi olacaktır. %20 ila %80 arasında tutmak, uzun vadede pil ömrü için en iyi seçenek diyebiliriz.

Gizli sekme kullanırken tamamen anonim olmazsınız

Chrome gibi tarayıcılarda karşılaştığımız “gizli sekme” modu, sıkça kullanılıyor. Ancak birçok kişi, bu modu kullandığında tamamen anonim olduklarını ve gizli olduklarını düşünüyor. Bu doğru değil. Bu modun yaptığı şey tarayıcınızın neler yaptığınızın takibini engellemek, çerezleri silmek gibi şeyler. Yani bir nevi gizli olmanıza yardım ediyor ancak %100 anonim olmuyorsunuz. Gizli sekme; sizi internet servis sağlayıcınızdan, ziyaret ettiğiniz sitelerden gizlemiyor.

Hemen inanmayı bırakmanız gereken, insanlar arasında çok yaygın olan bazı teknoloji efsanelerine birlikte göz attık. Eğer sizin de bu tarz paylaşmak istediğiniz yanlış bilgiler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.