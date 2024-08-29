İnsanların ve diğer hayvanların aksine ineklerin midesinin, 4 farklı bölümden oluştuğunu biliyor muydunuz? Peki onlara özgü bu farklılığın sebebi nedir?

İnekler sizce neyi farklı yapıyor da bu sebeple farklı bir mide yapısına ihtiyaç duyuyorlar?

Gelin, bu soruların cevabını verelim.

İneklerin sindirim sistemi, birçok canlıdan farklı bir yapıya sahiptir.

Halk arasında ineklerin mide bölümlerine işkembe, şirden, börkenek ve kırkbayır gibi isimler verilir. Hatta bunlardan bazıları tüketildiği için bunlara aşina olabilirsiniz.

İneklerin neden bambaşka bir mide yapısı olduğu sorusunun cevabı ise onların, yüzlerce farklı bitki türünü tüketiyor oluşudur. Birbirinden farklı bu bitkileri sindirmek için de elbette cüsseli bir mide gerekir öyle değil mi?

Rumen, ineğin midesinin ilk kısmıdır.

Bu bölüm, ineklerin büyük miktarlarda tükettiği ot gibi karmaşık bitkisel ürünleri parçalamalarına yardımcı olur. Rumende bulunan mikroplar, yiyeceklerin fermente edilmesine yardımcı olmanın yanı sıra ineğin, ana enerji kaynağı olan uçuğu yağ asitleri üretir.

Ayrıca bu kısım, büyük boyutu sebebiyle gerekli olduğunda bir enerji kaynağı sağlayarak fazla veya sindirilmemiş yiyecekler için bir depo görevi görür.

İneğin yiyeceği rumenden sonra ineğin kalbine yakın bir yerde bulunan retikuluma geçer.

Diğer ismiyle börkenek ayrıca bal peteği olarak da isimlendirilir. Çünkü görüntüsü altıgen şeklindedir. Retikulumda yiyecek, ineğin tükürüğüyle karışır ve geviş getirme meydana gelir.

Onların bu davranışı bizlere pek hoş gözükmese de aslında ineklerin yiyeceklerinden maksimum besinsel faydayı elde etmelerine büyük ölçüde yardımcı olur.

Omasum yani kırkbayır, midenin üçüncü bölmesidir ve tüm suyun yiyeceklerden emildiği yerdir.

Omasum, neredeyse bir kitabın sayfaları gibi doku yaprakları içeren küre şeklinde bir yapıdır ve midenin diğer kısımlarına göre çok daha kurudur.

Abomasum, bir diğer adıyla şirden, bir ineğin midesinin son kısmıdır ve sindirim enzimlerini kullanarak kalan yem materyalini parçalamak suretiyle insan midesinin işlevine büyük ölçüde benzer bir yapıya sahiptir.

Abomasum, bezlerle kaplı tek mide bölmesidir. Bu bezler de sindirim enzimleri için optimum olan hafif asidik bir pH’ı korumak amacıyla hidroklorik asit salgılar.

Özetle ineklerin midesi benzersiz bir yapıya sahiptir. Bu hayvanlar, tükettikleri yiyecekleri ancak bu tip bir mide yapısıyla sindirebilir.

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