Infiniti, Tam Elektrikli QX Inspiration Konseptini Tanıttı

Nissan'a bağlı lüks otomobil markası Infiniti, tam elektrikli bir SUV olan QX Inspiration modeline ait ilk konsept tasarımı sergiledi.

Kabul edin ya da etmeyin, otomotiv endüstrisinin geleceği elektrikli otomobiller üzerinde inşa ediliyor. Buna karşın lüks otomobil üreticisi Infiniti, geçtiğimiz yıl Detroit ‘te düzenlenen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gösterişli ve fütüristik bir sedan konsepti gösterdi. İlginç olan şey, bu sedanın elektrikli yerine içten yanmalı bir motora sahip olmasıydı.

Infiniti, makalenin ilk cümlesinde bahsettiğimiz gerçeği geç de olsa fark etmiş olacak ki bu yılki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yeni bir konsept otomobil tanıttı. QX Inspiration adını taşıyan SUV segmentindeki otomobil, ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmese de Japon şirketin elektrikli otomobillere dönüş yaptığının bir göstergesi.

Şirketin açıklamasına QX Inspiration, otomobilin altında bulunan çift elektrikli motor sayesinde dört çekerli bir yapıya sahip olacak. Fakat şirketin açıklama sırasında kullandığı dil, dört çekerli yapının standart olmayacağını gösteriyor. Ayrıca Infiniti, otomobilin pili hakkında da detaylı bir bilgi vermedi.

Tüm elektrikli otomobillerde olduğu QX Inspiration’da da batarya ve motor, aracın altında yer alacak. Bu tasarım avantajından sonuna kadar faydalanan Infiniti, iç mekanı kaput ve bagaja doğru genişleterek kullanıcıya ‘kanepe’ rahatlığı sunan bir iç mekan oluşturmuş durumda. Gösterge paneli, boydan boya bir ekrandan oluşurken, direksiyon simidinde de bir ekran var.

QX Inspiration kesinlikle sıradan bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkmıyor. Fütüristik bir konsept olan araç, şirketin otomobil araç projelerinin de merkezini oluşturacak. Infiniti, fuar sırasında etkileyici bir otomobil sergileyemeyi başarmış olsa da aracın çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında bir bilgilendirme yapmaktan kaçındı.