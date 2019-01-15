Elektrikli otomobil piyasasının tartışmasız lideri Tesla, üç elektrikli motorlu Roadster'dan nefes kesen fotoğraflar yayınladı.

Tesla Roadster'ın özellikleri ve çıkış tarihi biliniyor olsa da araç için şimdiden heyecanlanmamak elde değil. 2020 yılında kullanıcılarla buluşacak olan Roadster'ın 0-100 KM'ye 1.9 saniye, 160 KM'ye ise 4.2 saniye gibi inanılmaz bir sürede çıkması bekleniyor.

Tesla Roadster'ın hız limitinin 402 KM olacağı açıklandı.

Tesla Roadster ile ilgili Elon Musk'ın net bir açıklaması mevcut: "Şimdiye dek üretilmiş en hızlı ve en çılgın elektrikli araba geliyor."

Roadster'ın direksiyonu, bugüne dek bir elektrikli otomobilde görülmüş en fütüristik tasarıma sahip.

Aracın tasarımı konusunda aslan payı Franz Von Holzhausen'e ait.

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda aracın 'gerçekten' uçabileceğinin sinyallerini vermişti.