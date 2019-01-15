2020'de Karşımıza Çıkacak Tesla Roadster'dan Nefes Kesen Fotoğraflar

1 dk okuma süresi
20
9
4
1
0
Elektrikli otomobil piyasasının tartışmasız lideri Tesla, üç elektrikli motorlu Roadster'dan nefes kesen fotoğraflar yayınladı.

Tesla Roadster'ın özellikleri ve çıkış tarihi biliniyor olsa da araç için şimdiden heyecanlanmamak elde değil. 2020 yılında kullanıcılarla buluşacak olan Roadster'ın 0-100 KM'ye 1.9 saniye, 160 KM'ye ise 4.2 saniye gibi inanılmaz bir sürede çıkması bekleniyor. 

Tesla Roadster'ın hız limitinin 402 KM olacağı açıklandı.

Tesla Roadster ile ilgili Elon Musk'ın net bir açıklaması mevcut: "Şimdiye dek üretilmiş en hızlı ve en çılgın elektrikli araba geliyor."

Roadster'ın direksiyonu, bugüne dek bir elektrikli otomobilde görülmüş en fütüristik tasarıma sahip.

Aracın tasarımı konusunda aslan payı Franz Von Holzhausen'e ait.

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda aracın 'gerçekten' uçabileceğinin sinyallerini vermişti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://bgr.com/2019/01/14/tesla-roadster-pictures-2020-design-sleek/
Etiketler: Tesla Roadster
20
9
4
1
0
Emoji İle Tepki Ver
20
9
4
1
0