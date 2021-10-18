İngilizce’yi Lucifer’dan öğrenebileceğinizi söylesek ne derdiniz? Tokyo’dan İspanyolca ya da "67 numaralı yarışmacıdan" Korece dersi alabileceğinizi? İşte tüm bunları mümkün kılan yöntem: Language Reactor.

Yeni bir dil öğrenmek isteyenler için ücretsiz ve öğrenmeyi kolaylaştıracak birçok uygulama bulunuyor. Her kullanıcı kendi öğrenme tarzına uygun olanı seçip indirmekte, bizler ise bugün izletirken öğreten yöntem Language Reactor’den bahsedeceğiz.

Language Reactor, Chrome Web Mağazasından ücretsiz olarak elde edebileceğiniz bir Google eklentisi. Almanca, İngilizce, Fransızca gibi diller başta olmak üzere totalde 17 dil için çeviri yapabiliyor. Youtube ve Netflix’e entegre olarak çalışan Reactor, çift altyazı sistemi ile çalışıyor ve kelimelerin üzerine tıklayarak ne anlama geldiğini, cümle içinde hangi şekillerde kullanılabileceğini görmenizi sağlıyor. Ayrıca seçtiğiniz kelimeleri favorilerinize ekleyip kaydederek tekrar edebilme fırsatı da sunuyor. Uzantı şimdilik yalnızca Windows ve MacOS sistemli bilgisayarlarda Google Chrome tarayıcılarında çalışmakta.

Language Reactor tarayıcıya nasıl eklenir?

Adım #1: Buraya tıklayarak Chrome Mağaza'yı açın.

Adım #2: Sağda bulunan Chrome'a Ekle butonuna basın.

Adım #3: Gerekli izinleri kabul edip uzantı ekle butonuna basın.

Adım #4: İşleminiz tamamlandı.

Dizi izlerken ingilizce öğrenme keyfi

İşlemin tamamlanmasının ardından açılan sayfadan dilediğiniz Youtube ve Netflix içeriğine tıklayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Buna alternatif olarak Netflix / Youtube hesabınıza giriş yaptığınızda yürütme çubuğu kısmında etkinleştirip dizinizin keyfini çıkartabilirsiniz. Son olarak ayarlar kısmına giriş yaptığınızda ise çeviri ayarlarını seçerek uzantıyı istediğiniz dil için kullanabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.