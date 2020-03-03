İngilizceyi geliştirmenin en zorlu yanlarından biri de kelime öğrenmektir. Yabancı bir dile hakimiyet için gerekli olan kelime dağarcığını oluşturmak artık sadece kara kuru ezber yapmaktan geçmiyor. Bunun için İngilizce kelime öğrenmeyi oyuna dönüştüren en kullanışlı uygulamaları derledik.

İngilizce öğrenmek artık günümüzde olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. İş başvurularına baktığımızda artık neredeyse tamamında İngilizce bilme şartı aranıyor. Yani ikinci bir dil bilmek bir avantajdan ziyade zorunluluk haline geldi bile diyebiliriz. Peki günlük hayatta sık sık pratik şekilde konuşmadığımız bir dili nasıl öğreniriz? Bunun için yardımcı birkaç mobil uygulama var (Hayır, YouTuberlerın sık sık reklamlarını yaptığı uygulamalardan söz etmiyoruz).

Kelime dağarcığınız ne kadar zenginse bir dile aslında o kadar hakim olabilirsiniz. İngilizce bilmek de bir bakıma İngilizce kelimeler ile ne kadar haşır neşir olduğunuza bağlı. Size önce dili, dilin yapısını değilde kelimeleri sözlük yutmuş gibi öğretecek bazı uygulamalar var. Bugün İngilizce kelime öğreten mobil uygulamalara yakından bakıyoruz.

İngilizce kelime öğreten mobil uygulamalar:

Tureng Kelime Defteri,

Simpler,

İngilizceyi Resimlerle Öğren,

WordUp Vocabulary,

GRE Vocabulary Builder,

6000 Kelime

Duolingo

Tureng Kelime Defteri:

İndirme sayısı: 100.000+

Boyut: 7 MB

Puan: 4,7/5

İngilizce öğrenme aşamasında Tureng ismini duymayan yoktur. Geniş kelime havuzu ve farklı örnekleriyle en başarılı İngilizce-Türkçe sözlüklerden biri olarak görülüyor. Mobil uygulamasında ise bir sözlükten ziyade İngilizce kelime oyunu olarak da görülüyor. İngilizce kelimelerin anlamları ve anlamları için mutlaka telefonunuzda olması gereken bir uygulama. Ayrıca kelimelerin okunuşlarıyla ve kendi listelerinizle pratikler de yapabiliyorsunuz.

Tureng Kelime Defteri indir:

Tureng Kelime Defteri APK indir:

Simpler:

İndirme sayısı: 1.000.000+

Boyut: 70 MB

Puan: 4,8/5

İngilizce kelimeler ve gramer yapılarını öğrenmek isteyenler için kullanışlı bir uygulama. Play Store’da bir milyondan fazla indirilen Simpler, İngilizce öğretmek için resimler, videolar ve örnekler kullanıyor. İngilizce kelimelerin okunuşu, cümle kurma ve fiiller üzerine de geniş anlatımlar var. Kelime öğrenmek yerine tam anlamıyla İngilizce öğrenmek için kullanılabilecek eğlenceli bir uygulama.

Simpler indir:

Simpler APK indir:

İngilizceyi Resimlerle Öğren:

İndirme sayısı: 1.000.000+

Boyut: 53 MB

Puan: 4,7/5

İnternette İngilizce öğrenmek için kelimeleri anlamlarını bir görselle eşleştirmeniz gerektiğini duymuş olabilirsiniz. Daha çok ilk ve orta okul seviyesindeki bu sistem, yukarıdaki bu uygulama ile yetişkinlerin de kullanabilecekleri bir forma getirilmiş. Kelimelerin akılda kalıcı olması ve kafanızda bir görsele bağlı kalması hem hızlı öğrenmeyi hem de kalıcı olmasını sağlıyor. İngilizceyi Resimlerle Öğren de tüm kelimeleri görsellerle öğretiyor. Ayrıca ekstra olarak İngilizce kelimelerin okunuşu da kartların içerisinde yer alıyor.

İngilizceyi Resimlerle Öğren indir:

İngilizceyi Resimlerle Öğren APK:

WordUp Vocabulary:

İndirme sayısı: 1.000.000+

Boyut: 30 MB

Puan: 4,8/5

Google Play Store’da bir milyondan fazla indirilen WordUp Vocabulary, kullanıcılarına sunduğu çeşitlilik ile dikkat çekiyor. Gramer kurallarından uzak, sadece kelime öğrenmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. Kelime örnekleri şarkılar, diziler ve görüntülerle veriliyor. Yeni öğrendiğiniz kelimelerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kelimelerin Türkçe anlamları da örneklerde veriliyor.

WordUp Vocabulary indir:

WordUp Vocabulary APK indir:

GRE Vocabulary Builder:

İndirme sayısı: 5.000.000+

Boyut: 23 MB

Puan: 4,7/5

Tamamen İngilizce kelimeler öğretmek için tasarlanmış bir oyun. Aslında bir oyundan ziyade uygulama demek daha doğru olabilir. İngilizce kelimeler basit, orta ve ileri seviye olarak kategorilere ayrılmış. Kendi seviyenize göre veya sıfırdan İngilizce kelimeler öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı indirenler ücretsiz olarak GRE, SAT ve TOEFL testlerine de ulaşabiliyor.

GRE Vocabulary Builder indir:

GRE Vocabulary Builder APK indir:

6000 Kelime:

İndirme sayısı: 10.000.000+

Boyut: 55 MB

Puan: 4,6/5

Kategori sistemiyle çalıştığınız sektöre veya ilgilendiğiniz alana özel kelimeleri daha hızlı öğrenebileceğiniz bir uygulama. 140 alt kategoriye bölünen 6000 kelime ile İngilizce öğrenme oyunları arasında en popüler uygulamalardan biri. Uygulama internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor ve üç farklı zorluk seviyesi var. Eğlenerek ve oyun oynayarak İngilizce öğrenmek isteyenler mutlaka bir bakmalı.

İngilizce Öğrenme 6000 Kelime indir:

İngilizce Öğrenme 6000 Kelime APK indir:

Duolingo:

İndirme sayısı: 100.000.000+

Boyut: 15 MB

Puan: 4,7/5

İngilizce kelime ve anlamlarını öğrenmek için bol bol pratik yapmak zorundasınız. Duolingo da bu konuda size yardımcı olabilecek bir uygulama. Uygulama içerisinde yeni kelimeler de öğrenebilirsiniz veya okuma becerilerinizi de test edebilirsiniz. Görsel anlatımla öğretmeye dayalı uygulamayı sözlük olarak da kullanabiliyorsunuz. İngilizce konuştuklarım anlaşılıyor mu diye düşünenler de uygulamayı kullanabilir.

Duolingo'yla Bedava İngilizce indir:

Duolingo’yla Bedava İngilizce APK indir:

İngilizce kelimeler oyun ve bol pratikle daha çabuk öğreniliyor. Yukarıda bahsettiğimiz uygulamalar da bu konuda fazlasıyla yardımcı olacaktır. Günümüzde İngilizce kurs fiyatları çok yüksek. İngilizce öğrenmenin yarısından fazlası zaten ne kadar çok kelime bildiğiniz ile alakalı. Bu nedenle gramer konusunda yardımcı olmasalar da bu uygulamalar ile öğrendiğiniz kelimeler sizi kısa sürede ustalaştıracaktır.