Pfizer, COVID-19 Aşısının Etki Oranını Açıkladı

Pfizer’ın tüm dünyada büyük ses getiren COVID-19 aşısıyla ilgili yeni veriler gelmeye devam ediyor. Daha öncesinde yüzde 90’lık etki sağladığı açıklanan COVID-19 aşısının son verilerin ardından yüzde 95’lik bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, başında iki Türk doktorun yer aldığı Almanya merkezli BioNTech firmasıyla birlikte geliştirdiği deneysel COVID-19 aşısının denemeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Daha önce yüzde 90’lık etki sağladığı açıklanan aşının yeni elde edilen sonuçlarına göre etki oranı yüzde 95 seviyelerine çıktı.

Şirket, başvuru için gerekli iki aylık güvenlik verilerini hazırladıklarını söylerken önümüzdeki günlerde acil kullanım izni için ABD’ye başvuracaklarını açıkladı. Aşının yaş grubu, cinsiyet ve etnisiteye göre ciddi bir farklılık oluşturmadığını söyleyen Pfizer, bununla birlikte ciddi bir yan etkinin de bulunmadığını belirtti.

Risk grubundaki insanlarda yüzde 94 etkili

Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri COVID-19 aşısının yüksek risk grubu olarak nitelendirilen 65 yaş üstü insanlarda yüzde 94 etkili olduğunu belirtti. Katılımcılardan elde edilen verilere göre gönüllülerin yüzde 2’sinde görülen tek yan etki yorgunluk olarak açıklanırken, aşının ikinci dozunda bu yan etkinin yüzde 3,7’ye çıktığı da belirtildi.

Moderna’dan da yüzde 95 oranında başarılı COVID-19 aşısı

Bununla birlikte standart buzdolaplarında 30 güne kadar muhafaza edilebilme özelliğine sahip Moderna imzalı COVID-19 aşısının da yüzde 94,5 oranında etkili olduğu duyurulmuştu. Aşının bu özelliği çok önemli olarak nitelendiriliyor, çünkü ülkelerin aşıyı saklamak için soğuk hava depoları yetersiz kalabilir. Pfizer ve BioNTech’in COVID-19 aşısının -70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu sebeple Moderna’nın geliştirdiği aşının çok daha rahat bir şekilde dağıtılabileceği düşünülüyor.