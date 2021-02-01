İngiltere'nin Galler bölgesinde ailesiyle birlikte plaja giden 4 yaşındaki kız, kayalıkların üzerinde 220 milyon yıl önce yaşamış dinozorun ayak izini buldu. Galler Ulusal Müzesi, keşfi yapan aileye ulaştıktan sonra 75 santimetre büyüklüğündeki bu izi bünyesine taşıdı.

Lily Waller adındaki 4 yaşındaki İngiliz kız, ailesiyle birlikte gittiği plajda kayalıkların üzerinde son derece büyük bir ayak izine rastladı. Bulduğu ayak izini ailesine gösterdikten sonra Lily’nin annesi fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı ve Galler Ulusal Müzesi, aileyle iletişime geçti.

Yetkililer, ayak izinin 75 santimetre uzunlukta olduğunu ve 220 milyon yıl önce yaşamış bir dinozor tarafından bırakıldığını açıkladı. Yaklaşık 2,5 metre büyüklükte olduğuna inanılan bu dinozorun ayak izleri, bulunduğu yerden kaldırılarak Galler Ulusal Müzesi’ne yerleştirildi.

"Son 10 yıldır İngiltere'de rastlanan en iyi dinozor kalıntısı"

Ayak izini inceleyen araştırmacılar, dinozorun Grallator sınıfa ait olabileceğini ancak tam olarak hangi tür dinozor olduğunu tespit edemediklerini belirtti. Galler Ulusal Paleontoloji Müzesi Küratörü Cindy Howells, dinozorun iki arka ayağı üzerinde yürüdüğünü, beslenmek için kendinden küçük hayvan ve böcekleri avlayan ince kuyruklu bir tür olduğunu dile getirdi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Wales Online, ayak izini “son 10 yıldır İngiltere’de rastlanan en iyi dinozor kalıntısı” olarak adlandırdı. Ünlü arkeolojist Karl-James Langford, 220 milyonluk ayak izi hakkında şu sözleri dile getirdi: “Bu ayak izi uluslararası anlamda önem taşıyor, bu yüzden de müzemiz onu hemen almak istedi. İz, gerçekten mükemmel ve neredeyse hiç bozulmamış.”