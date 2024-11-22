Farklı ülkelerin farklı kültürleri ve alışkanlıkları kimi zaman ilgimizi çeken detaylar oluyor. İngiltere’ye gidenler mutlaka görmüştür ama gitmeyenler için ilginç bir bilgimiz var. O da bazı otobüs duraklarının yola bakmaması.

Yani durak, yola ters ve aslında arka tarafa doğru bakıyor. İlk bakışta içinde oturan birisi nasıl gelecek otobüsü görüyor, zor olmuyor mu gibi sorularınız olabilir.

Aslında bu sorularda da haklısınız ve özellikle İngiltere’ye yeni gidenler için bu durum biraz alışılmışın dışında ama geçerli birkaç sebep var.

Otobüs durağının konumlandırılması, alanın verimliliği ile yakından alakalı.

Herkese uyan tek bir yaklaşım olmasa da durağın konumu, kaldırım genişliği, yer altı hizmetleri, ağaçlar ve yaya trafiği gibi pek çok durum göz önüne alınarak durağın nasıl duracağına karar veriliyor.

Eğer bir durak kaldırıma ters konulacaksa otobüs durağının direği duraktan öne yerleştiriliyor. Böylece otobüsün de durağa olan erişimi engellenmiyor.

Sık sık yağış alan bir ülke olması da etkili faktör.

Aslında bu duraklar, barınak olarak da adlandırılıyor. Otobüs bekleyen yolcular yağmurdan bu şekilde etkilenmedikleri gibi yoldan geçen arabalar da yayalara su sıçratmamış oluyor.

Tehlikesi yok mu?

Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü, duraklara dokunsal şeritler eklemenin faydalı olabileceğini savunuyor. Özellikle durağın hemen önünde bisiklet yolunun olması görme engelliler için tehlike yaratıyor.

Bisiklet sürücülerinin, durakta bekleyen veya otobüse doğru hareket eden kişinin görme engelli olup olmadığını fark edememesi sorun yaratabiliyor. Görme engelli bireyin, bisiklet yoluna adım atması da bu tehlike riskini arttırıyor.

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