Daha önce “İngiltere’de direksiyon neden sağda?” veya “İngiltere’de trafik neden soldan akıyor?” sorularını kendi kendinize sormuşsunuzdur. Bu soruların cevapları bizi Orta Çağ’a doğru bir yolculuğa çıkaracak.

İngiltere’ye hiç gitmemiş olsanız bile İngiltere’de geçen bir dizi ya da film izlerken trafiğin soldan aktığını veya direksiyonun sağ tarafta olduğunu fark etmişsinizdir ve tuhaf gelmiştir.

Sahiden, İngiltere’de trafik neden tersten akıyor? İngiltere’de direksiyon neden sağda? Bu soruların cevapları, taa Orta Çağ’a kadar uzanıyor ve pek çoğumuzun tahmin bile edemeyeceği sebepleri var. Gelin, İngiltere’de direksiyon neden sağda ve trafik neden soldan akıyor anlatalım.

İngiltere’de direksiyonların sağda olmasının ve trafiğin soldan akmasının sebebi, arabaların icadından önceye dayanıyor.

Orta Çağ’da ister at üstünde olun ister yürüyerek gidin, yolda seyahat ederken pek güvenli değildiniz çünkü saldırıya uğrama veya soyulma riskiniz vardı.

Soldan seyahat etmek ise daha güvenliydi çünkü günümüzde de olduğu gibi o dönemde de pek çok insan sağ elini kullandığından sol taraf, karşınızdaki kişiye karşı savunmaya geçmek için kılıç tutan elinizi serbest bırakmanız anlamına geliyordu. Yani herhangi bir tehdide karşı daha hızlı yanıt verebiliyordunuz.

İngiltere'de trafiğin soldan akmasıyla ilgili bir yasa bile vardı.

Soldan sürüş için resmî olarak onaylanan ilk kural, Papa VIII. Boniface tarafından MS 1300'de Roma İmparatorluğu'nu ziyaret eden herkesin solda kalması gerektiğini ilan ettiğinde kabul edildi.

1773'te, İngiliz yolları daha gelişmiş ve sıkışık hale geldikçe hükûmet; tüm at binicilerinin, çiftçilerin, arabacıların ve kanunsuz haydutların; arabalar icat edilmeden önce bile herhangi bir kötü çarpışmayı önlemek için sol tarafta kalması gerektiğini belirten Genel Karayolları Yasası'nı getirdi.

Bu durum sadece İngiltere’ye özgü değildi.

Aynı uygulama, Yunanistan ve Roma gibi farklı ülkelerde de vardı; sonuçta Orta Çağ’daki tehlikeleri tek yaşayan ülke İngiltere değildi… Napolyon ise atını hep sağdan sürerdi ve Almanya, Avusturya, Çekoslovakya gibi fethettiği bölgelerde bunun benimsenmesini sağlamıştı.

Federal Otoyol İdaresi tarafından yapılan araştırmaya göre, Amerika’nın sömürge döneminden beri yolun sağ tarafından sürmesi hem İngiliz gümrüklerinin reddedilmesi hem de kontrolü kolaylaştırdığı için.

1804 senesinde New York’ta, tüm kamuya açık otoyollarda sağdan sürüş kabul edildi ve diğer pek çok eyalet de aynısını yaptı. Tabii Henry Ford’un da katkısı büyük. Arabalarının direksiyonunu sola koyarak otomobil endüstrisinin geri kalanını etkiledi.

İngiltere’nin sağ sürüşe geçmesi yakın zamanda pek mümkün değil gibi görünüyor.

İngiltere, daha önce sağ sürüşe geçmeyi düşündü ancak artık herkesin arabası sol sürüşe göre üretilmiş ve alıştıkları düzen de bu olmuş. Bu yüzden diğer ihtimal pek mümkün değil gibi görünüyor.

Öte yandan 2009 senesinde Avustralya, Samoa ve Yeni Zelanda; ucuz arabalar kullanılabilsin diye sağ sürüşten sol sürüşe geçen ülkeler arasında.

İşte İngiltere’de direksiyonların neden sağda olduğu ve trafiğin neden solda aktığının cevapları, diğer ülkelerdeki durumlar bu şekilde. Sizin bu konu hakkında bir bilginiz var mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz!

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