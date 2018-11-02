İnsan Beynini Taklit Eden Süper Bilgisayar Çalışmaya Hazır

Manchester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan beynini taklit eden bir süper bilgisayar geliştirmeyi başardılar.

12 yıldan ve 15 milyon sterlin masraftan sonra insan beynini taklit etmesi için inşa edilen süper bilgisayar sonunda hazır hale geldi.

Manchester Üniversitesi'nin inşa ettiği SpiNNaker adlı makine, saniyede iki yüz trilyon işlem yapan bir milyon çekirdeğe sahip. Bu da süper bilgisayarın, diğer tüm cihazlardan daha fazla biyolojik nöronu modelleyebilmesi anlamına geliyor.

Bu süper bilgisayar standart bilgisayarlar gibi A noktasından B noktasına veri paketi göndermiyor. Onun yerine, insan beynindeki nöral bağlantılara benzeyen bir bağlantı ağıyla bilgiyi derleyip, hedef noktasına farklı kanallardan gönderiyor.

Manchester Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği profesörü Steve Furber, yaptıkları bilgisayarın bir bilgisayardan çok beyin gibi çalıştığını ve bu durumun çok heyecan verici olduğunu belirtti. Projenin amacı, insan beynini taklit edecek bir milyon çekirdekli bir sistem kurmaktı.

Spiking Neural Network Architecture'ın kısaltması olan SpiNNaker, aynı anda çalışan bir milyar nöronu taklit etme yolunda ilk adım. Şu andaki halinin de insan beyninin işleyişi konusunda pek çok fikir vermesi bekleniyor.

Geliştirilen cihaz, Parkinson hastalığında etkilenen Basal Ganglia gibi beyin bölgelerinin aktivitelerini taklit etmekte kullanılacak. Böylelikle bu hastalıkların işleyişi ve tedavisi konusunda bir ip ucu edinebiliriz.