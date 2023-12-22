Türk geliştiriciler, insan kaynakları biriminin işini kolaylaştıran yeni bir yapay zekâ geliştirdi. Hiring Cycle isimli yapay zekâ, işe alım süreçlerinde mülakat bile gerçekleştirebiliyor.

Yavaş yavaş hayatımızın her alanına entegre olmaya başlayan yapay zekâ, Türk geliştiricilerin ortaya koydukları bir fikir sayesinde insan kaynakları birimine de girmiş oldu. "Hiring Cycle" olarak isimlendirilen yeni bir yapay zekâ, şirketlerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmaya ve mümkün olan en doğru adayı seçmeye yardımcı oluyor. Üstelik insan kaynakları biriminin iş yoğunluğu da bu yapay zekâ ile azaltılıyor.

İnsan kaynakları, bir şirket için en kritik bölümlerden bir tanesi. Neticede bu birim, şirketin geleceğini etkileyecek personellerle ilgili tüm süreci yönetmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca iş yoğunlukları çok fazla. Hatta yapılan araştırmalar, insan kaynakları bölümünde çalışanların yüzde 90 kadarının operasyonel ve manuel "angarya" işlerle uğraştıklarını, bunun da işe alım süreçlerindeki performansı düşürdüğünü gözler önüne seriyor.

Hiring Cycle, insan kaynakları operasyonlarını otomatikleştiriyor

Hiring Cycle, sunduğu özelliklerle gerçekten etkileyici bir deneyim sunuyor. Bu yapay zekâ aracını kullanarak iş tanımlarının oluşturulması ve iş ilanlarının açılması, mülakatların takvimlendirilmesi, mülakatların gerçekleştirilmesi ve adaylarla ilgili detaylı raporlar oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Bu da karar vermenizi ve şirketinize en çok yarayacak personeli bulmanızı kolaylaştıracak. Önemli bir dipnot verelim; yapılan araştırmalara göre yanlış personelin şirkete olan maliyeti, çoğu zaman 100 bin dolara kadar çıkıyor.

Eğer siz de Türk geliştiricilerin imzasını taşıyan yapay zekâ aracı Hiring Cycle ile ilgili detaylı bilgi almak ve demo talebinde bulunmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Hiring Cycle için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: