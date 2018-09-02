İnsan Vücudunun Mucize Niteliğindeki 6 Özelliği

Başlıbaşına bir mucize olan insana ve vücudunun tüyleri diken diken eden özelliklerine yakından bakıyoruz.

Biz farkına varamasak da insan vücudu pek çok mucizenin yürüyen bir versiyonu gibidir. Vücudumuza ve organlarımızın işlevine dair hala aralanması gereken sır perdeleri olsa da; bilimin çözebildiği kadarıyla vücudumuz, akıl almaz özellikleriyle yaşam denilen olgunun değerini gözler önüne seriyor. Sizler için insan vücudunun birbirinden ilginç 6 özelliğini mercek altına alıyoruz.

Dilimiz Düşündüğümüzden de Esnek ve Hareketlidir

İnsana dair mucizelerden en büyüğü pek tabii ki gelişmiş konuşma yetimiz. İnsanlığın gelişiminde büyük bir rol oynayan konuşma yetimizin altında ise inanılmaz derecede esnek dil yapımız bulunuyor. Dilimizin nasıl çalıştığını yukarıdaki görsel yoluyla inceleyebilirsiniz.

Her Duygunun Gözyaşı Yapısı Birbirinden Farklıdır

Her biri uzaktan aynı gözüken göz yaşları mikroskop altında incelendiğinde birbirinden farklıdır. Soğan kestiğinizde ya da gözünüze bir şey kaçtığında akan gözyaşı diğerlerinden farklı olduğu gibi mutluluk ve keder gözyaşları da yapı olarak birbirinden farklılık gösterir. Konuyla ilgili görselimizde sol alt tarafta bulunan görsel hüzün göz yaşını temsiler ederken, sağ alttaki ise mutluluk gözyaşının temsilidir.

Gözlerimiz Yakından İncelendiğinde Tuhaf ve Renkli Bir Kas Grubudur

Dış yüzeyden bakıldığında bir iltifat kaynağına dönüşen gözler, yakından incelendiğinde oldukça ürkütücü bir yapıya sahiptir. Aslında güzel bir çift göze baktığımızda gördüğümüz şey, saydam bir yapının altında görücüye çıkmış renkli bir kas grubundan ibarettir. Hatta biraz zorlarsak söz konusu kasları bir örümcek ağına ya da gezegen yüzeyine bile benzetmek mümkün.

İnsan Cildi Ürpertici Derecede Esnektir

Cildimiz bizim fark ettiğimizden de esnek bir yapıya sahiptir. Özellikle vücudumuzun mucize parçalarından çenemizi kaplayan deri, dikkatli incelendiğinde ürpertici derecede esnektir.

Akyuvarlarımız Bitmeyen Bir Şekilde Vücudumuzda Devriye Gezer

Vücudun en önemli savunma sistemlerinden olan akyuvarlar durmaksızın vücudumuz içinde savaşa hazır bir şekilde bekler. Yalnızca bakterilere karşı savaşmakla yetinmeyen akyuvarlarımız parazit gibi çok hücreli tehditlere de cesurca kafa tutabilir. Yukarıdaki görselde vücuda girdiğine pişman olmuş bir kurtçuğun, binlerce akyuvarın saldırısına uğrayışını inceleyebilirsiniz.

Doğumdan Önceki Aşamada Mutasyona Uğrayan Yaratıklara Benzeriz

Bilim insanlarına göre insan, anne rahminde gelişirken evrimin tüm aşamalarının hızlandırılmış bir versiyonunu yaşar. Bu evrelerin ilk aşamalarında hepimizin perdeli parmakları, kuyruğu hatta solungaçları vardır.