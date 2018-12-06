İnsanlar Neden Eskisi Kadar iPhone Almıyor?

iPhone telefonların satışları azalıyor. Satışlardaki bu düşüşün ise çok basit nedenleri var.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın telefonu iPhone’ların satışları gün geçtikçe azalıyor. 2010 yılındaki ekonomik durgunluktan bu yana ilk defa toplam telefon satışında bir önceki yıla oranla düşüş yaşanması ihtimali var. Apple hisseleri de ABD borsalarında değer kaybetmekte. İnsanların neden iPhone almayı bıraktıkları sorusunun cevabı ise basit.

1- Telefonlar Artık Daha Kaliteli

Teknolojik ilerlemeler, telefonları her geçen gün daha kaliteli hale getiriyor. Bu yüzden de telefonların ortalama ömrü uzuyor. Üstelik, telefonlardaki ilerlemelerin marjinal faydası azalmış durumda. Durumu özetlemek gerekirse; zaten yeterli olan bir sistemin üstünde yapılan değişikliklerin, vasatı yeterli ya da iyi seviyesine çıkarmak için yapılan değişikliklerden daha az çekici olduğu gerçeği söz konusu. Çok acıkmış bir insanın yemek yemekten aldığı keyif, yarı tok bir insanın aldığı insanın aldığı keyiften fazla. İnsanlar artık teknolojiye yarı tok, ellerindeki teknoloji onları daha uzun süre idare ediyor. Telefonlarını her sene yenilemek yerine, bir sonraki yenilik dalgasını bekliyorlar.

2- Telefonlar Daha Pahalı

“Ne ucuz ki?” diye soruyor olabilirsiniz. Burada konuya yerel değil, küresel ölçekte yaklaşmak gerek. iPhone fiyatlarındaki artış, gelişmiş ülkelerdeki enflasyonu ağır tokatlamış vaziyette. iPhone 5 tarifeye ek olduğunda 199 dolardan başlayan fiyatlara sahipti. iPhone X ise 999. İki telefon arasında beş yıl var. Haliyle refah seviyesi yüksek, zengin toplumlarda bile “Bu niye bu kadar pahalılaştı?” sorusu soruluyor. En az 1450 dolar kazanan insanların yaşadığı toplumlarda 999 dolar çok gibi gözükmeyebilir. O parayla yapabilecekleri farklı şeyleri değerlendiren insanlar ise aynı görüşte değil. Ortalama bir Amerikalı, kupon kullanmadan alışveriş yapıp bir aylık yiyeceğini aldığında 250 dolar veriyor. Dört aylık yemek parasını kimse telefona vermek istemiyor.

3- Alternatifler Çoğaldı

Apple’ın eski sloganları ve reklamları, Apple ürünlerinin daha ucuza daha fazlasını yapması üzerine kurgulanıyordu. Bugün ne zaman Apple bir ürün çıkarsa, “Aynı özellikte ama çok daha ucuz X ürün” konulu haberler yapılıyor. Artık Apple’ın alternatifleri var. Apple’ın “İnsanların her şeyi Apple olsun” stratejisi, tek bir Apple ürününe her şeye ayıracakları bütçeyi ayırmadıkları dönemde geçerliydi.

4- Dünyanın iPhone’a Parası Yetmiyor

Türkiye, Hindistan, Brezilya, Çin gibi büyük ve orta sınıf zenginliğe sahip ülkelerde Apple ürünleri eskiden ulaşılabilir şeylerdi. 2012 yılında, operatör kampanyasız fiyatı 650 dolar olarak piyasaya çıkan iPhone 5, ülkemizde 2150 TL'den satışa girmişti. O dönemde asgari ücret 701 TL idi. Üç aylık çalışma sonucunda, en alt seviye bir iPhone 5 almak mümkün idi. Günümüzde mi? En az ikiye katlayın. Bu durum, dünyanın geri kalanı için de böyle. Üstelik küresel olarak bir durgunluk da var. Haliyle insanlar iPhone’a pek yanaşmıyor. Bugün bir asgari ücretli tarifesine ek bir iPhone X almak isterse, bir yıl boyunca maaşının yarısını operatörüne vermek zorunda.

Apple’ın gücünü ne kadar koruyacağı merak konusu. Artık insanların gözünde “O parayı etmeyen” iPhone’un bu durum bir darboğaza dönüşmeden bir çıkış bulup bulamayacağı ise merak konusu.