Bir güvenlik şirketi olan Kaspersky tarafından düzenlenen ankete göre, insanların yüzde 30’u eşlerini gözetlemek ve stalklamak için takip yazılımı kullanmanın uygun olduğunu düşünüyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve pratikleşmesiyle birlikte, en az gerçek hayatın içerisinde olduğu kadar sosyal hayatın içerisinde yer alıyoruz. Bu durum zaman zaman gerçek hayattan soyutlanabilecek düzeye ulaşabiliyor. Bazen iş için, bazen sıradan bir eylem olarak, bazen ise sosyalleşmek için bulunulan internet ve sosyal medya ortamı, yakınımızdaki insanlardan uzaklaşmamıza ve onların tepkisine sebep olabiliyor.

Özellikle eşler arasında bazı zamanlar güven ve kıskançlık krizlerine yol açan bu durum sebebiyle, eşler birbirlerini sosyal ortamda takip edebilmek için bazı yazılımlar, programlar ve uygulamalar kullanabiliyorlar. Bu yöntemi kullanmak her ne kadar etik görülmese de bazı eşler bunu normal karşılayabiliyor.

Yüzde 30’u etik buluyor

Güvenlik şirketi olan Kaspersky tarafından, 21 ülkede geçmişte ilişki yaşayan 21.000’den fazla kişinin katılımıyla düzenlenen ankete göre, insanların yüzde 30’u eşlerinin sosyal ve dijital ortamlardaki faaliyetlerini izlemenin, stalklamanın etik olduğunu düşünüyor. Bu uygulamalar genel olarak ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmesi gibi amaçlarla hizmete sunuluyor.

Anket sonuçlarına göre eşlerini izlemenin uygun olduğunu düşünenlerin yüzde 64’ü kandırıldıklarını düşünürlerse, yüzde 63’ü ise güvenlikle ilgili bir endişeleri olduğunda böyle bir şey yapacaklarını belirttiler. Ankete katılanların yüzde 74’ü de teknoloji yoluyla zorbalığa ya da zulme uğramadıklarını belirtti. Yüzde 83 ise cihazlarında bir takip cihazı bulduklarında eşleriyle yüzleşeceklerini söyledi. Peki siz sevgilinizi, eşinizi bu şekilde takip etmeyi uygun buluyor musunuz?