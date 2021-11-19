Elde edilen yeni bilgilere göre Facebook, platformdaki yeni özelliği kullanarak canlı yayın yapan müzisyenlere ve içerik üreticilerine 50 bin dolara kadar para ödeyeceği bir proje hazırlıyor. Diğer sosyal medya platformları da kullanıcıları teşvik için yüklü miktarlar ödemeye hazır.

Davalardan ve skandallardan önünü alamayan Facebook, bu sefer daha ılımlı bir girişimle gündeme oturdu. The Information adlı haber yayın kanalından elde edilen bilgilere göre Facebook, müzisyenlere ve içerik üreticilerine on binlerce dolar ödeyeceği bir projeye giriyor. Bu proje kapsamında Facebook’un ‘Live Audio Room’ olarak adlandırdığı Clubhouse benzeri yeni özelliğini kullanarak canlı yayın yapan müzisyenlere ve içerik üreticilerine 50 bin dolara kadar para ödenecek.

Facebook’un 10 bin ila 50 bin dolar arasında para ödeyeceği bu proje kapsamında anlaşmaya giren müzisyenler ve içerik üreticilerinin, sayısı dört ve altı arasında olan her biri en az yarım saat süren yayınlar yapmaları gerekiyor. Şirketten şu ana kadar konuyla ilgili bir yorum gelmedi. Fakat bu projenin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Çünkü bilindiği gibi Facebook’un daha önceden de içerik üreticilerini teşvik edecek başka projeleri olmuştu.

Sosyal medya platformları teşviklere devam ediyor:

Meta olarak yoluna devam eden Facebook, aynı zamanda Instagram üzerinden yayınlanan Reeller üzerinden de içerik üreticilerine para teklif ediyor. ‘Bonuses for Reels’ olarak adlandırılan bu proje kapsamında Kasım ayı içinde 58 milyon görüntülenmeye ulaşan içerik üreticilerine 45 bin dolar para ödenecek. Meta sözcüsü, bu projelerinin amacının ‘olabildiğince fazla yeni yükselen içerik üreticisinin uzun vadede para kazanmalarında yardımcı olmaya çalışmak’ olduğunu belirtiyor.

Popüler sosyal medya kullanıcılarının kitleler üzerindeki etkilerinden faydalanmak isteyen tek şirket Facebook da değil. Twitter, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi dev sosyal medya platformları da benzer projelere imza atıyor. Örneğin YouTube, tıpkı Instagram’ın Reel projesi gibi ‘YouTube Shorts’ olarak adlandırdığı özelliğini kullanarak 10 bin dolar gibi büyük paralar kazanma şansı sunuyor. Sosyal medyanın giderek hayatın daha büyük bir parçası haline gelmesi de bu tarz projelerin daha da yaygın hale geleceğine işaret ediyor.