İnsanlığın Dünya'nın o yılki kaynaklarını tükettiği tarih olan "Dünya Limit Aşım Günü", bu yıl 2 Ağustos olarak belirlendi. Bugünden itibaren, ekolojik borca girerek önümüzdeki yılın kaynaklarını kullanmaya başlıyoruz.

Her yıl düzenli olarak belirlenen “Dünya Limit Aşım Günü”, insanlığın o yıl için doğal kaynaklara olan talebinin, Dünya’nın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı güne deniyor. Geçtiğimiz yıl bu tarih, 28 Temmuz olarak belirlenmişti.

Küresel Ayak İzi Ağı, bu yıl hangi günün “Dünya Limit Aşım Günü” olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün, yani 2 Ağustos itibarıyla insanlık, Dünya’nın 2023 kaynaklarını tüketti.

Bugünden itibaren “ekolojik borca” giriyor, önümüzdeki senenin kaynaklarını kullanmaya başlıyoruz

Küresel Ayak İzi Ağı’nın hesaplamalarıyla belirlenen 2 Ağustos, Dünya’nın bu yılki bütçesini 8 ayda aştığımızı ve daha yılın bitmesine 151 gün varken bir sonraki yılın kaynaklarını kullanmaya başladığımız ortaya koyuyor. Yani 1 gezegen değil, 1,7 gezegenlik tüketim yaşanmış.

Dünya Limit Aşım Günü, yıllar içinde böyle değişti

Kâr amacı gütmeyen organizasyon, limit aşım gününün yıllar içindeki değişimini de gösterdi. Buradaki grafiğe baktığımızda, 1971 yılında aralık, yani yıl sonuna kadar kaynakların tüketilmediğini; ancak zaman ilerledikçe tarihin yaz aylarına kadar gerilediğini görüyoruz.

Ülkelerin limit aşım günü de belli oldu

Organizasyon, her yıl olduğu gibi ülke ülke de limit aşım günlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, bu yılki kaynaklarını 22 Haziran 2023’te tüketti. Bu da neredeyse iki aydır bir sonraki yıldan kaynak kullandığımızı ortaya koydu. Aşağıdan bazı ülkelerin aşım günlerini görebilirsiniz;