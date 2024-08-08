AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Instagram yasağıyla ilgili konuştu. Bu çağda kısıtlama yapmayı arzulamadıklarını belirten Ala, kısa sürede netice alınacağını düşündüğünü aktardı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, 2 Ağustos Cuma günü BTK tarafından alınan bir kararla erişime engellenmişti. Maalesef platformla şimdiye kadar gerçekleştirilen görüşmelerden net bir sonuç çıkmamıştı. Platform, hâlâ Türkiye’de kapalı durumda.

Kullanıcıların Instagram’ın açılması için bekleyiş sürerken bugün AK Parti’den bir açıklama geldi. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, NTV’ye Instagram’la ilgili açıklamalarda bulundu.

“Kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyorum."

Ala, açıklamasında kullanıcılardan sabır rica ederken görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Kısa sürede netice alınacağını düşündüğünü de ekleyen Ala, kısıtlamalarla yola devam etmeyi arzulamadıklarını da ekledi. Tam açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz. Diğerinde ise çocukları korumaya yönelik. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."

Gelen açıklamalarda 1 haftaya yakın süredir kapalı olan Instagram’ın katalog suçlar nedeniyle kapatıldığı belirtilmişti. İşletmeler için büyük önem arz eden dev platformun erişime engellenmesinin Türkiye ekonomisine zararının ise günlük 1,9 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı. Yani şimdiye kadar milyarlarca TL’lik zarar edildi.

Instagram'dan sonra Roblox'a da engel gelmişti:

TikTok hakkında da "O da mı kapanacak?" dedirten açıklama yapılmıştı: