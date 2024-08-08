Kullanıcıların kısa videolar oluşturup paylaştığı bir sosyal medya platformu olan TikTok, 2016'da Çinli teknoloji firması ByteDance tarafından piyasaya sürülmüştü. Hızlı bir şekilde popülerlik kazanarak dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan platformun bugünlerde ülkemizde de yasaklanması gündemde.

Türkiye’de TikTok’a erişim engelinin gündeme gelmesiyle gözler uygulamanın yasaklandığı diğer ülkelere çevrildi.

Çeşitli ülkelerde yasaklanan platform, bazı ülkelerde de kısmi olarak yasak listesinde. Peki yasaklanma sebebi ne? Hangi ülkelerde TikTok yasak?

Ülkemizde de yasaklanması gündemde olan TikTok, hangi ülkelerde yasak?

Veri gizliliği, güvenlik ve içerik denetimiyle ilgili endişeler nedeniyle TikTok’a tam, kısmi veya geçici yasaklar uygulandı. Tam yasaklı listesinin başında Hindistan yer alıyor. Ülke, 2020’de TikTok ve 58 diğer Çin uygulamasına, ulusal güvenlik gerekçesiyle tam yasak getirdi.

Taliban da Nisan 2022'de TikTok'u İslam yasalarına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle yasaklamıştı. Somali, Ağustos 2023'te TikTok'u, teröristlerin yanlış bilgi yaymak için kullanması ve müstehcen içerikler barındırması nedeniyle yasakladı. Aralık 2022’de Ürdün’de geçici olarak başlatılan yasak ise hâlâ devam ediyor.

Hangi ülkeler kısmi yasak getirdi?

Amerika Birleşik Devletleri, federal düzeyde, devlet tarafından verilen cihazlarda TikTok’u yasakladı. Nisan 2023 itibarıyla 50 eyaletten 34'ünde benzer yasaklar uygulanıyor. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu, Komisyonu ve Konseyi, siber güvenlik riskleri nedeniyle çalışan cihazlarında TikTok'u yasakladı.

Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Danimarka ve Belçika, Mart 2023'te güvenlik endişeleri nedeniyle hükûmet ve personel cihazlarında TikTok'u yasakladı. Avustralya, Nisan 2023'te federal hükûmetin sahip olduğu cihazlarda; Kanada, Şubat 2023'te devlet cihazlarında TikTok'u yasakladı.

Geçici yasaklar kategorisinde de Bangladeş ve Pakistan var. Bangladeş, 2018 ve 2021 yıllarında pornografi ve uygunsuz içerikler nedeniyle uygulamaya geçici yasaklar getirdi. Pakistan da 2020'den bu yana, içerik denetimi sorunları nedeniyle TikTok'u defalarca yasakladı ve ardından yasakları kaldırdı. Tayvan ise 2022'de Çin yapımı yazılımların kullanımını yasakladı.

Peki neden yasaklandı?

TikTok'un veri toplama ve işleme politikaları, kullanıcı verilerinin kötüye kullanılabileceği veya yabancı hükûmetlerle paylaşılabileceği endişelerine yol açtığı için ülkeler, TikTok'un Çin merkezli ByteDance şirketine ait olmasından dolayı ulusal güvenlik riski oluşturabileceğini düşünüyorlar.

İşin güvenlik boyutundan çok bazı ülkeler de TikTok'ta yayımlanan içeriklerin ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, nefret söylemini kapsadığını öne sürerek platformu yasaklıyor.

TikTok kitlesinin yaş ortalaması bir hayli düşük.

Genç kullanıcı kitlesi nedeniyle çocukların güvenliği konusunda da endişeleniliyor. Çocukların sanal zorbalık, taciz veya uygunsuz içeriklere maruz kalma riskinin yüksek olduğu düşünülüyor.

Tabii herkesin sebebi aynı değil. Bazı ülkeler, TikTok’un siyasi propaganda ve dezenformasyon yayma aracı olarak kullanılabileceği endişesini de taşıyor. Seçimler ve siyasi olaylar sırasında platformun kötüye kullanılabileceği korkusu, bazı hükûmetlerin uygulamaya karşı önlem almasına neden oldu.

Bugün ülkemizde de TikTok’un yasaklanma ihtimalini göz önüne alırsak siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?

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