Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılan raporlara göre kullanıcılar, mesaj göndermekte sorun yaşıyorlar.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Geniş kapsamlı olmasa da bazı kullanıcılar, platformun mesaj bölümünde sorun yaşadıklarını bildiriyorlar.

Henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da kullanıcıların birbirlerine mesaj göndermelerinde sıkıntılar var. Ancak bu sıkıntı sadece mesajlarla ilgiliymiş gibi görünüyor. Zira video izleme, akış ekranını kaydırma gibi bölümlerde bir sorun bildirilmedi.

Kaç kullanıcıyı etkilediği belli değil

Şu an için elimizdeki tek veri, sosyal ağlara düşen raporlar. Hâl böyle olunca sorunun kaç kişiyi etkilediğine ilişkin bir şey söyleyemiyoruz.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.