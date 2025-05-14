Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan Hikâyeler kısmı, yeni güncellemeyle birlikte Reels sekmesine taşınacak.

Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir gelişmeye göre Instagram yakında Hikâyeler kısmını komple ana sayfadan kaldırarak Reels sekmesine taşımayı planlıyor.

Instagram ilk kullanıma sunulduğunda yalnızca fotoğraflardan oluşan gönderilerin bulunduğu bir platformdu. Hikâyeler (Story) kısmı da giderek yaygınlaşmasıyla Instagram'ın en çok kullanılan kısımlarından biri oldu. Hemen ardından dikey video formatı viral oldu ve bu sefer de Reels sekmesi Instagram'da en çok vakit geçirilen kısım hâline geldi.

Hikâyeler kısmı artık Reels sekmesinde olacak

Bu noktada Instagram bir nevi özünü kaybetti. Bütün kullanıcılar gibi ben de Instagram'da paylaşılan gönderilerden ziyade yalnızca Hikâyeler ve Reels kısımlarında vakit geçirmeye başladım. Büyük olasılıkla Instagram bu durumdan hoşnut değil ve yeni değişiklik ile bu durumu değiştirmeyi planlıyor.

Instagram'a dair gelişmeleri önceden aktarmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi, şahsi X hesabında paylaştığı gönderide bu gelişmeyi aktararak, Instagram'daki Hikâyeler kısmının artık Reels sekmesinin en üstüne yerleştirileceğini belirtti.

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Şimdilik bu değişikliğin beta sürümde test kullanıcıları tarafından test edildiği düşünülüyor fakat kararlı sürüme ne zaman geleceği henüz belirsiz. Sizce bu değişiklik mantıklı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.