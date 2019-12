Instagram'a her gün sayısız içerik yükleniyor. Ayrıca platformdaki içerikler, her gün toplamda 3 milyar beğeni topluyor. Peki Instagram'ın en çok beğenilen gönderileri hangileri?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, her gün biraz daha büyüyor. Kullanıcılar, platforma yükledikleri içeriklerle Instagram'ın varlığını her saniye biraz daha arttırıyorlar. Hatta Instagram'ın hayatımıza girmesiyle birlikte internet ortamında da devasa bir beğeni çılgınlığı da baş gösterdi. İnsanlar, Instagram'a yükledikleri fotoğraf ve videoların çok yüksek beğeniler alabilmesi için, elinden gelen her şeyi yapar hale geldiler.

Instagram'ın aylık bir milyar kullanıcısı var. İstatistiklere göre bu kullanıcılar, bir gün içerisinde 3 milyar kadar beğeni yapıyorlar. Bu dudak uçuklatan beğeni sayısı, Instagram'daki toplam içerik sayısına göre yorumlandığında çok bir şey gibi görünmeyebilir ancak bazı fotoğraflar var ki, Instagram'daki pek çok kullanıcı tarafından beğeniliyor. İşte bu haberimizde, Instagram'ın en çok beğeni alan paylaşımlarını sizlere aktaracağız.

İşte Instagram'da en çok beğeni alan 20 paylaşım

20. Selena Gomez (12.26 Milyon)

Selena Gomez, tüm dünyanın yakından tanıdığı popüler bir isim. Ayrıca Gomez'in zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlar, Instagram platformu kasıp kavuruyor. Listemizin 20. sırasında yer alan Selena Gomez'i, ilerleyen sıralarda da göreceğiz.

19. Çatlak yumurta (12.56 Milyon)

Aslına bakacak olursak böyle bir listede herhangi bir özelliği bulunmayan bir yumurtanın yer almasını beklemiyor olabilirsiniz. Ancak bu fotoğraf, uzunca bir süre viral oldu ve hatta bu fotoğraf için bahisler bile düzenlendi.

18. Cristiano Ronaldo ve ailesi (12.77 Milyon)

Cristiano Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi olabilir. Ancak Ronaldo'nun tek marifeti futbolculuğu değil. Kendisi çok iyi bir baba ve çok iyi bir de eş. Ayrıca Ronaldo, Instagram'ın en ünlü isimlerinden bir tanesi ve onun yaptığı hemen her paylaşım, takipçileri tarafından milyonlarca kez beğeniliyor.

17. Ariana Grande'den Mac Miller paylaşımı (12.78 Milyon)

Genç bir rapçi olan Mac Miller, 2018 yılında hayatını kaybetti. Miller'ın beklenmedik ölümü, hayranları ve yakınları tarafından büyük bir hüzünle karşılandı. Miller'ın ölümüne en çok üzülen isimlerden bir tanesi de şüphesi eski sevgilisi Ariana Grande'ydi.

16. Kylie Jenner'ın kızı Stormi (12.87 Milyon)

Kyle Jenner, Instagram kullanan neredeyse herkesin yakından bildiği bir isim. Çünkü kendisi, gerçek bir Instagram fenomeni ve her paylaşımı ile olay oluyor. Aslına bakacak olursak Instagram'ın en çok beğenilen 20 paylaşımı arasında da sık sık Kylie Jenner'ı görebileceğimizi söyleyebiliriz.

15. Kylie Jenner ve kızı Stormi (12.99 Milyon)

Kylie Jenner'ın gerçek bir Instagram fenomeni olduğunu söylemiştik. Jenner, gerek kızı gerek eşi gerekse tek başına yaptığı paylaşımlarla Instagram'ın zirvelerini zorlamayı başarıyor.

14. Tom Holland'ın Robert Downey Jr. ile yaptığı paylaşım (13.27 Milyon)

Marvel Sinematik Evreni, hemen herkes tarafından bilinen ve sevilerek takip edilen bir mecra haline geldi. Hal böyle olunca da sinemaseverler, Marvel yıldızlarına büyük bir ilgi duyuyorlar. Özellikle de Spiderman ve Iron Man birleştiğinde, Instagram'ın en çok beğeni alan gönderilerinden bir tanesi ortaya çıkmış oluyor.

13. Kylie Jenner, hayat arkadaşı Travis Scott'ın doğum gününü kutluyor (13.30 Milyon)

Kylie Jenner, bu gönderisiyle de Instagram'ın en beğenilenler listesine bir kez daha imzasını atmayı başarıyor.

12. Jenner ailesinin snowboard macerası (13.37 Milyon)

Kylie Jenner'ı sevmiyor ya da ona ait paylaşımları görmek istemiyor olabilirsiniz. Eğer böyle düşünüyorsanız, yukarıdaki gönderiyi sadece sevimli bir kız çocuğunun snowboard macerası olduğunu düşünerek izleyebilirsiniz.

11. Justin Bieber'dan Hailey Baldwin paylaşımı (13.42 Milyon)

Bir dönemlerin en çok konuşulan genç isimlerinden Justin Bieber, aradığı aşkı Hailey Baldwin'de buldu. Hal böyle olunca da Bieber'ın takipçileri, onların aşkla dolu bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttular.

10. Kylie Jenner'ın Avengers temalı paylaşımı (13.67 Milyon)

Avengers: Endgame, zaten tüm dünyanın gündemine oturan bir film olarak karşımıza çıkmıştı. Bunun üstüne bir de Kylie Jenner eklendiği zaman, ortaya yaklaşık 14 milyon beğeni alan bu gönderi çıkmış oldu.

9. Kylie Jenner ve Travis Scott (14.01 Milyon)

Bu paylaşımı, 18+ görüntü olduğu gerekçesiyle yayınlamayı uygun bulmadık, dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.

8. Selena Gomez'in İtalya tatilinden bir kare (14.52 Milyon)

Selena Gomez, listemizin 20. sırasında bulunuyordu. Ancak bununla yetinmeyen Gomez, aynı listenin 8 ve 7. sıralarında da kendisine yer bulmayı başarıyor.

7. Selena Gomez'in arkadaşlarıyla yaptığı kutlama (14.54 Milyon)

Selena Gomez'in yakın bir arkadaşının nişanından sonra yapılan bu kutlama da Instagram'ın en çok beğenilen paylaşımları arasında yer alıyor.

6. Dwayne Johnson'un düğün paylaşımı (14.69 Milyon)

47 yaşındaki dünyaca ünlü Dwayne Johnson'ın Instagram paylaşımları, en az filmleri kadar beğeniliyor. Düğününden sonra paylaştığı bu fotoğraf ise, Instagram tarihinin en çok beğenilen 6. fotoğrafı olarak karşımıza çıkıyor.

5. Jennifer Aniston ve arkadaşları (15.41 Milyon)

Jennifer Aniston'un ilk Instagram paylaşımı büyük ses getirdi. Ayrıca Jennifer Aniston, 1 milyon takipçiye ulaşan en hızlı kişi olma ünvanına sahip. Hatta bu ünvan, Guinness World Records tarafından da tasdiklendi. Aniston'un 1 milyon takipçiye ulaşması, sadece 5 saat 16 dakika sürdü.

4. Beğeni karşılığında ağaç dikme kampanyası (15.70 Milyon)

Instagram'a yüklenmiş olan en faydalı içeriklerden bir tanesinin bu paylaşım olduğunu söyleyebiliriz. Bu paylaşımdaki amaç, belirli beğeni sayılarına karşın belirli sayılardaki ağaçların dikilecek olması. Örneğin; bu gönderi 5 milyon beğeni aldıktan sonra 500 bin ağaç dikilmiş. 20 milyon beğeni olduğu zaman ise 1 milyon ağaç dikilecek.

3. XXXTentacion'ın son Instagram paylaşımı (17.92 Milyon)

XXXTentacion, geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybetti. Bu paylaşım ise XXXTentacion'ın Instagram'daki tek paylaşımı. Aslına bakacak olursak ünlü rapçi, Instagram hesabını hayatını kaybetmeden çok kısa bir süre önce açmıştı.

2. Kylie Jenner ve Stormi'nin sevgi dolu paylaşımı (18.65 Milyon)

Stormi'nin annesinin elini tutarken çekilen bu fotoğraf, bir yıldan daha uzun bir süredir platformda olmasına rağmen hala yeni beğeniler alıyor.

1. Yumurta (54 Milyon)

Bu yumurta, Kylie Jenner'ın Instagram fenomenliğe karşı bir rekabet olarak paylaşıldı. Güzel bir PR çalışması ve gönderinin sosyal medya platformlarıyla birlikte viral hale gelmesiyle de ortaya, 54 milyon beğeniye sahip olan bu gönderi çıktı.