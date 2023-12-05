Meta, Instagram kullanıcılarının Facebook'taki kullanıcılara mesaj atmalarını sağlayan özelliği kaldıracağını açıkladı. Şirket, neden böyle bir karar aldığına ilişkin hiçbir şey söylemedi.

Sosyal medya devi Meta, 2020 yılında radikal bir karar aldı. Alınan bu karar ile Instagram ile Facebook, çapraz mesajlaşma desteği sunmaya başladı. Instagram kullanıcıları, Messenger üzerinden Facebook'taki arkadaşlarına mesaj gönderebilir oldular.

Şimdiyse bu özellik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmî destek sayfasında güncelleme yapan Meta, söz konusu özelliği geri çekeceğini açıkladı. Kullanıcılar artık, sadece kullandıkları platformlar üzerinden mesajlaşacaklar.

Yeni düzenleme, önümüzdeki günler itibarıyla geçerli olacak

Meta'nın resmî destek sayfasında yapılan güncellemeye göre kullanıcılar, önümüzdeki günler itibarıyla Instagram'dan, Facebook'taki kullanıcılara mesaj atamayacaklar. Ancak şirket, bununla ilgili net bir takvim açıklamadı. Sadece ay ortası işaret edildi.

Alınan karar, geçmiş dönemlerdeki mesajlaşmaları yok etmeyecek. Meta, mesajların erişime açık olacağını söyledi. Yani Instagram kullanıcısı, Facebook kişileriyle yaptığı sohbetleri okumaya devam edecek. Ancak yeni bir mesaj göndermek mümkün olmayacak. Son olarak, şirketin neden böyle bir karar aldığına ilişkin hiçbir şey söylemediğini belirtelim.