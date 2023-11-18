Kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına çeşitli özellikler üzerinde çalışan Instagram, şimdilerde platforma "My Week" özelliğini getirmeyi planlıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği platformun başında gelen Instagram, yeni özellikler denemeye devam ediyor. Meta çatısı altında olan Instagram, kullanıcıların hikâyelerini takipçileriyle bir hafta boyunca paylaşabileceği "My Week" özelliği üzerinde çalışıyor.

"My Week" özelliği sayesinde kullanıcılar, hikâyelerini bir hafta boyunca paylaşabiliyor, istedikleri hikâyeyi kaldırabiliyor veya yenisini ekleyebiliyor. Bu ekle-çıkar özelliği yalnızca "My Week" özelliğinde kullanılabilecek.

Bir X kullanıcısı, özelliğe ait bir ekran görüntüsü paylaştı.

Beklenen yeni özellik ile beraber paylaştığımız hikâyelere yeni hikâyeler ekleyebileceğiz. Bu hikâye akışı bozulmadan profilimizde tam 7 gün boyunca duracak ve kullanıcılar istedikleri zaman bu hikâyelere erişebilecek.

Bu özellik henüz herkesin kullanımına açılmadı. Bu yüzden "My Week" özelliğini kullanabilmemiz biraz zaman alacak. En çok da sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan kullanıcıların işine yarayacak olan bu özellik ile çeşitli etkinliklere dair hatırlatmalar, gezilere dair yeni hikâyeler ve kişisel amaçlar için bile kullanılabilecek. Daha önce pek çok yeni özelliği kullanıma sunan Instagram'ın "My Week" özelliğini ne zaman herkese açacağı ise henüz bilinmiyor.