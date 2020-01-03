Instagram’ın en sevilen özelliği haline gelen Hikayeler, şu sıralar oldukça eğlenceli bir filtre ile gündemde. Eminem siz de, ‘Hangi Disney Karakterisin’ veya ‘Hangi Pokemon Karakterisin’ gibi filtrelerle muhakkak karşılaşmışsınızdır. Peki, bu filtreleri uygulamanıza nasıl ekleyeceğinizi biliyor musunuz?

Instagram'ın sahibi olan Facebook’un Snapchat’ten klonladığı Hikayeler özelliği, her gün 500 milyondan fazla kişiyi ağırlıyor. Burayı eğlenceli yapan şeylerin başında ise yüz filtreleri ve AR (Artırılmış Gerçeklik) efektleri geliyor. Instagram, halihazırda oldukça geniş bir fitre yelpazesine sahip; ancak platform, artık kullanıcıların üçüncü parti uygulamalarda yaptıkları filtreleri kendi kütüphanelerine eklemelerine de izin veriyor.

Eğer son günlerde Instagram Hikayeler’e girmişseniz, bir çizgi film karakteri olsaydınız kim olabileceğinizi gösteren ‘Hangi Disney Karakterisin?’ adlı filtreye muhakkak denk gelmiş olmalısınız. Bu filtrenin popüler hale gelmesiyle ‘Hangi Pokemon Karakterisiniz?’ ve ‘Hangi Harry Potter Karakterisiniz?’ şeklinde iki farklı versiyonu daha yapıldı.

Her üçünde de, filtreyi etkinleştirdiğinizde başınızın üstünde bir kutu görünüyor ve kaderinizde hangi karakter olduğunu size söylemeden önce bir dizi seçenek hızlıca dönüyor.

Buraya kadar her şey çok iyi; ancak bu filtrelerin üreticisi Instagram değil. Dolayısıyla bunları Hikayeler bölümünde bulamıyorsunuz. Çünkü hepsi üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla yapılıyor. Peki, bunları uygulamanıza eklemek için nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor?

Bu ve benzeri üçüncü parti filtrelere erişmenin en kolay yolu, kullanan bir arkadaşınızı gördüğünüzde sayfanın sol üst köşesindeki adına dokunmaktan geçiyor. Bunu yaptığınızda Instagram, denemeniz için karşınıza bir pop-up, yani küçük bir pencere çıkaracak. Buna dokunarak, filtreyi hemen deneyebilirsiniz.

Ayrıca, Instagram Hikayeleri her başlattığınızda filmlerin adını göreceksiniz. Filtreyi seviyorsanız, filtrenin adına dokunarak kaydedebilirsiniz. Buna ek olarak, kaydettiğiniz filtreleri arkadaşlarınıza da gönderebiliyorsunuz. Ayrıca efekt galerisine göz atmanız için bir bağlantı da var.

Eğer Pokemon, Harry Potter veya Disney filtrelerini kullanan bir arkadaşınız yoksa üzülmeyin. Hemen aşağıda, bu filtreleri kullanan bazı kullanıcıları sizlerle paylaştık. Bu bağlantılara tıklayarak, ilgili filtreleri bulmak için söz konusu kullanıcının filtre seçeneklerine gidebilirsiniz. Seçenekleri, fotoğrafların üstündeki gülen yüz emojisine dokunarak bulabilirsiniz. Ek olarak, bu işlemi yalnızca akıllı telefonunuzla yapabileceğiniz bilgisini de araya sıkıştıralım.

Aşağıdaki bağlantılara tıklayıp, filtreleri kendi uygulamanıza ekleyebilirsiniz: