Top Nine adındaki bir uygulama, Instagram kullanıcılarına 2019 yılında paylaştıkları en çok beğeni alan fotoğrafları gösteriyor. 9 en çok beğenilen fotoğrafları birleştirerek bir kolaj oluşturan uygulama, 2019 biterken kullanıcıların kısaca geriye bakmalarını sağlıyor.

İçinde bulunduğumuz on yıllık devrin son yılı olan 2019’un sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu büyük zaman basamağı da haliyle çoğu insanın nostalji arayışına girip duygusallaşmasını sağlıyor. Birçok insan geriye dönüp geçen senelerde ve 2019’da neler olup bittiğine tekrardan bakıyor ve önemli anılarını sosyal medyaya yansıtıyor.

Yeni bir uygulama, 2019 yılındaki en çok beğeni almış fotoğraflarınızı sizin için seçip size gösteriyor. Top Nine adındaki uygulama; mezuniyetten doğuma, partilerden gezilere birçok önemli anıyı 9 fotoğraf ile sıralıyor.

Uygulama nasıl kullanılıyor?

Öncelikle Top Nine adlı uygulamayı App Store ya da Play Store’dan telefonunuza indirebilirsiniz. Eğer uygulamayı telefona yüklemek istemiyorsanız aynı işleve sahip topnine.co adresli siteden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir şekilde uygulamaya ulaştıktan sonra Instagram kullanıcı adınızı panele girin. Daha sonra yapmanız gereken şey uygulamaya e-posta adresinizi verip vermeyeceğinize karar vermek. Herhangi birine karar verdikten sonra yıl içinde en çok beğeni almış 9 fotoğrafınızı içeren kolaj oluşturulmaya başlanacak (bu süreç sistemin ne kadar meşgul olduğuna göre değişebilir). Kolaj oluştuktan sonra ister ortaya çıkan fotoğrafı cihazınıza indirin, ister doğrudan sosyal medya hesabınızda paylaşın. İşlem bu kadar basit.

Eğer uygulamaya gizlilik ve güvenlik konusunda güvenmiyorsanız, buna rağmen düşünmeden e-posta adresinizi verdiyseniz de endişelenecek bir durum yok. Instagram şifresi gerektirmediğinden zaten Instagram hesabınızla ilgili bir şey yapma şansına sahip olmayan bu uygulamadan e-posta adresinizi kaldırmak oldukça basit. Bunun için topnine.co/forget-me adresine girip gerekli seçimleri yaparak kayıtlı e-posta adresinizi de uygulamadaki verilerinizi de kolayca silebilirsiniz.