Instagram'ın Hikayeler bölümüne yeni bir özellik eklendi. "Kartlar" olarak isimlendirilen bu özellik, sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapmanıza yardımcı oluyor. Özelliğin kullanımı ise oldukça basit.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, bir süredir büyük bir değişimin içerisinde. Instagram'ın geliştirici ekibi, kullanıcılara hem daha iyi bir deneyim yaşatabilmek hem de ilgiyi yüksek ve daimi tutabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve platforma yeni özellikler kazandırıyor. Instagram, şimdi de yine önemli bir özelliğe daha kavuştu.

Instagram'ın geliştirici ekibi, platformun "Hikayeler" bölümüne ayrı bir önem veriyor ve bu bölümü sürekli olarak güncelliyor. Yakın geçmişte neredeyse baştan aşağı değiştirilen Instagram'ın Hikayeler bölümü, şimdi yeni bir özellik daha kazandı. Bu özellik, Instagram kullanıcılarının başka bir kullanıcıyla olan geçmişlerini hikaye haline getirmelerine yardımcı oluyor.

Instagram'ın yeni özelliği, Hikayeler bölümünün altında yer alan "Oluştur" alt menüsüne eklendi. "Kartlar" olarak isimlendirilen bu yeni özellik kapsamında Instagram, kullanıcılara 4 farklı seçenek sunuyor. Bu seçenekler sırasıyla; doğum günü, teşekkürler, mutlu yıldönümleri ve isimsiz. Sonuncu kart, herhangi bir nedeni olmasa da bu özelliği kullanabilmenizi sağlıyor.

Instagram'ın Kartlar isimli yeni özelliği, başka bir kullanıcıyla birlikte yaptığınız paylaşımları hikaye haline getirebilmenizi sağlıyor. Bu kart seçeneklerini dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz ve böylelikle hem renkleri hem de hikayenizde yer alacak içerikleri belirliyorsunuz. Instagram'ın yeni özelliği sayesinde sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabiliyorsunuz.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle kullanılıyor

Instagram'ın Kartlar ismindeki yeni özelliği, şu an itibarıyla hem iOS hem de Andorid platformu üzerinden kullanılabiliyor. Ancak Instagram, zaman zaman Hikayeler bölümünde değişiklikler yapıyor ve mevcut efektleri kaldırabiliyor. Bakalım Instagram'ın Kartlar isimli özelliği, platformda kendisine kalıcı bir yer edinebilecek mi.