Mobil uygulamalar ile ilgili paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, Instagram hikâyelere yeni bir özelliğin gelebileceğini paylaştı. Paluzzi'nin paylaşımına göre popüler platform hikayelere sesli mesajla yanıt verilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyada milyarlarca insanın gününün çoğunu geçirdiği sosyal medya platformları hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor. Durum böyle olunca da bu mecralar kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için sürekli yeni özelliklerini kullanıma sunuyor. Popüler fotoğraf ve paylaşma uygulaması Instagram da bu tarz platformların başında yer alıyor.

Instagram’ın son zamanlarda birçok yeni özelliği platforma getirdiğini, ayrıca pek çok yeni özellik üzerinde de çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Bunlar arasında 3D reklamlar, kullanıcıların uzun zamandır beklediği kronolojik gönderi sıralaması ve NFT’ler gibi şeyler yer alıyordu. Meta’ya bağlı platform hikayelerine de yeni özellikler getirmeye başlamış ve bu kapsamda ‘hikâye beğenme’ özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise yine hikayelere yeni bir özelliğin eklenebileceği ortaya çıktı.

Hikayelere sesli olarak yanıt vermek mümkün olabilir

Kullanıcılar arasında oldukça popüler olan hikayeleri iyileştirmeyi planlayan Instagram, bu konudaki hamlelere bir yenisini daha eklemeyi düşünüyor. Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi’ye göre dev platform, hikayelere sesli bir şekilde yanıt vermeye olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Paluzzi’nin Twitter üzerinden paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda hikâyelere reaksiyon verme kısmının altında bulunan ‘Mesaj Gönder’ kutucuğunun yanındaki ‘GIF’ simgesinin öncesinde bir mikrofon işareti olduğu görülüyor. Bu da sesli mesajla hikayeye cevap verme özelliğinin buraya tıklayarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Şimdilik bu özellik konusunda herhangi bir resmi açıklama olmadığını belirtmemiz gerek. Dev platform bu tarz denemeler gerçekleştirdiği her özelliği kullanıcılara sunmayabiliyor. Yine de mesajlarda hâlihazırda bulunan sesli mesaj özelliğinin hikayeye yanıt verme kısmına eklenmesinin, bunu kullanmak isteyen insanların işini oldukça kolaylaştırabileceğini söylemek mümkün.