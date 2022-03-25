Instagram ve Facebook için yapılan yeni reklam düzenlemesiyle ürünleri elimizde tutuyormuş gibi deneyimleyerek her açıdan nasıl göründüklerine bakabileceğiz.

Instagram, insanların sadece fotoğraflarını ve güzel anlarını paylaştığı bir platform olmaktan çoktan çıktı. Neredeyse önümüzde çıkan her gönderide bir reklam veya işbirliği ibaresi görüyoruz. Instagram çok büyük bir satış gücüne sahip ve tek bir paylaşımla çok fazla insana ulaşabilme olanağı sunuyor. Hal böyleyken de reklamlarla dolu olması tabii ki oldukça normal.

Geçtiğimiz günlerde sizlere Instagram'ın 'geç kalınmış' bir özelliği kullanıma sunacağından bahsetmiştik. Sık sık yeni özelliklerini tanıttığımız ve sürekli güncellenen Instagram ve Facebook, bu defa da reklamlara el attı. Meta, e-ticaret sektörünün önde gelen isimlerinden VNTANA ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, ilerleyen günlerde VNTANA’nın optimizasyonu sayesinde Instagram ve Facebook üzerinden 3D reklamlar yayınlanabilecek.

3D reklamlarla tüketicilerin ürünleri daha iyi deneyimlemesi amaçlanıyor

VNTANA, daha önce yaptığı 3D ve AR çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Bu teknolojiyi ise bu defa Instagram ve Facebook üzerinden kullanıma sunacak. Şirketin kullandığı optimizasyonlar sayesinde üretici firmalar, Instagram ve Facebook hesaplarına kolayca 3D reklamlar ekleyebilecek. Normalde biliyorsunuz ki 3D dosyalar çok fazla yer kaplıyor ve bunları herhangi bir yere atmak bir yana, kaydederken bile sıkıntılar yaşanabiliyor. VNTANA, kullanıcıların Browzwear, Clo, Keyshot, Modo gibi programlar yardımıyla yapılan 3D tasarımlarını otomatik olarak Facebook ve Instagram standartlarına dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

İllaki hepimizin “Ya bunu neden sadece bu açıyla çekmişler?” dediğimiz olmuştur. Aslında Meta ve VNTANA bu yeni reklam tasarımıyla tam olarak bu sorunlarımızın önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni 3D reklamlar sayesinde satın almadan önce ürünleri sanki elimizde tutuyormuş gibi çevirerek her tarafına bakabileceğiz. Bu sayede de bazı satıcılar tarafından paylaşılan ve ‘tüketiciyi aldatmaya yönelik’ paylaşımların da önüne geçilmiş olacak. Bu özelliğin yaygınlaşmasının ardından tıpkı bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi ürünlerin 3D modellerine ve ya hologramlarına bakarak alışveriş yapma furyası hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başlayabilir

Peki bu 3D reklamlar nasıl görünecek?

3D Reklamları Facebook ve IG'ye getiriyoruz! Yeni entegrasyonumuzla VNTANA, markaların Browzwear, Clo KeyShot3D ve daha fazlası gibi programlardan mevcut 3D tasarımlarını yüklemelerine olanak tanır ve bunları Facebook ve IG için otomatik olarak dönüştürür.