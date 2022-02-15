Instagram, kullanıcıları hikayelere tepki verirken direkt mesaj atmaktan kurtaracak yeni özelliğini yayınladı. Artık Instagram'da gönderi beğenirmiş gibi hikâye beğenebileceğiz.

Günümüzde Instagram’da bir kişinin hikâyesini beğendiğinizde bu duygunuzu yansıtmak için Instagram, yalnızca hikâyeyle birlikte özel mesaj ya da hızlı ifade göndermemize izin veriyor. Fakat dün akşam bir paylaşım yapan Instagram’ın Başkanı Adam Mosseri, bu seçeneklere çok daha kolay yeni bir seçenek getirdiklerini açıkladı.

Instagram Başkanı, paylaştığı açıklamasında hikâye görüntülerken artık mesaj gönderme seçeneğinin yanında küçük bir kalp seçeneğini olacağını duyurdu. Bu seçeneğe tıklandığında bir gönderi beğenirmişçesine hikâye beğeneceksiniz. Hikâyeyi paylaşan kişiyse bu beğeniye dair herhangi bir bildirim almayacak.

Instagram Başkanı'nın duyurusu şu şekildeydi:

Yeni özellik böyle gözükecek:

Öte yandan paylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görüntüleme seçeneğine sahip olacak. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına gelecek. Bu sayfada hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:

“Buradaki amaç insanların birbirine daha fazla destek vermesini sağlamak fakat ayrıca özel mesajları biraz temizlemek. Yılbaşında mesajlaşmanın bizim için öncelik olduğunu söylemiştim ve bunun büyük bir parçası, sizin ve önem verdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak.”

Özellik, bugünden itibaren yavaş yavaş tüm Instagram kullanıcıları için kullanıma açılmaya başladı.