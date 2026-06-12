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Instagram'a Yapay Zekâ Destekli Ses Efektleri Geldi: Dünya Kupası'na Özel Efekt de Var!

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Instagram'a eklenen yeni yapay zekâ destekli ses efektleri sayesinde arkadaşlarınıza birbirinden farklı ses efektleriyle sesli mesaj gönderebileceksiniz.

Instagram'a Yapay Zekâ Destekli Ses Efektleri Geldi: Dünya Kupası'na Özel Efekt de Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram, arkadaşlarınızla olan sohbetlerinizi bambaşka bir boyuta taşımaya kararlı.

Platformun bir süredir test ettiği yapay zekâ destekli ses efektleri, nihayet çok daha fazla kullanıcının beğenisine sunuldu. Artık DM’den sesli mesaj atarken bir uzaylı, sinirli bir robot, hatta dedikoducu bir büyükanne gibi sesleri kullanabiliyorsunuz.

İçerikten Görseller

Instagram'a Yapay Zekâ Destekli Ses Efektleri Geldi: Dünya Kupası'na Özel Efekt de Var!
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Dünya Kupası coşkusu DM'lere taşındı

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Meta, bu eğlenceli güncellemeyi kapıda olan 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanıyla harmanladı. Pakete yeni eklenen filtreler arasında "Korsan", "Ototon" ve "Büyükanne" gibi seçeneklerin yanı sıra futbol çılgınları için özel bir "Gol!" efekti de yer alıyor. Bu filtreyle ses kaydettiğinizde, karşı tarafa sadece coşkulu bir stadyum sesi gitmiyor, aynı zamanda ekranda sürpriz bir kutlama animasyonu patlıyor.

DM kutunuza girip sesli mesaj butonuna bastığınızda, silme ve gönderme tuşlarının tam ortasında yeni bir efekt simgesi göreceksiniz. Oraya dokunup tarzınızı seçmeniz yeterli. Üstelik sesinizi alan arkadaşınız, mesaja tıklayarak aynı efekti kendi cevabında da kullanabiliyor.

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