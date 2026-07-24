WhatsApp, iOS uygulamasındaki sohbet balonların tasarımında büyük değişikliğe gidecek.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri test ediyordu. Şimdi ise firmanın sohbetlerdeki tasarımda bazı değişiklikler planladığı ortaya çıktı.

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Yeni özellik WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edildi. Yakında sohbetlerde bulunan sohbet balonlarının tasarımının değiştiğini göreceğiz. Peki şimdilik test aşamasında olan ve henüz ne zaman geniş çapta sunulacağı bilinmeyen yeni tasarım nasıl gözükecek?

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Yeni sohbet balonu tasarımı böyle gözükecek

iPhone kullanıcılarının sohbet deneyimini tazelemek isteyen platform, yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz yeni balon tasarımına geçecek. Tasarıma baktığımızda mesaj balonlarının keskin hatlarını geride bırakıldığını görüyoruz. Mevcut tasarımda hafif kavisli fakat belirgin hatlara sahip olan mesaj balonları, bu güncellemeyle birlikte çok daha yuvarlak ve yumuşak bir forma kavuşuyor.

Görsel açıdan iMessage arayüzünü andıran bu yeni görünüm, platformun geçtiğimiz ay iOS sohbet ekranına entegre ettiği "Liquid Glass" tasarım diliyle tam bir uyum yakalayacak. Bu görsel dokunuşun mesajlaşma deneyimini daha hafif, akıcı ve gözü yormayan bir yapıya büründüreceğini söyleyebiliriz.

Yenilenen arayüzün sunduğu en dikkat çekici değişikliklerden biri de medya paylaşımlarında kendini gösteriyor. Sohbet içinde paylaşılan fotoğraf, video ve GIF’ler artık geleneksel balon sınırları ve çerçeveleri olmadan sergileniyor. Medyalar yine balona benzer bir formda tutulsa da etrafındaki çizgilerin kalkması, bağlantı mesajları dahil tüm içeriklerin sohbet akışına daha pürüzsüz bir şekilde dahil olmasını sağlıyor.