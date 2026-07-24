Instagram, Meta akıllı gözlüklerle insanları gizlice kaydedip paylaşan hesapları engellemeye ve bu tarz gönderileri kaldırmaya başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların güvenliği ve uygunsuz içerikler konusunda sürekli yeni önlemler alıyordu. Şimdi ise son zamanlarda iyice sıklaşan Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerle kaydedilen görüntüler hakkında platformdan bir hamle geldi. Malesef bu tarz gözlükler, gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor, insanların rızası olmadan görüntülerinin çekilmesine neden oluyordu.

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Gelen son bilgilere göre platformun sahibi olan Meta, akıllı gözlüklerini kullanarak insanları gizlice kaydeden ve bu görüntülerle içerik üreten Instagram kullanıcılarını engellemeye başladı.

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Meta gözlüklerle gizli video çeken kullanıcılara yaptırımlar başladı

Özellikle kamusal alanlarda kadınların habersizce çekildiği "tavlama videoları" veya restoran ile mağaza çalışanlarına yapılan ve sınırları zorlayan "şaka" içerikleri platformda ciddi bir artış göstermişti. Kullanıcıların rızası olmadan kaydedilen bu videolar, cihazların kamuoyunda "sapık gözlüğü" gibi talihsiz lakaplarla anılmasına yol açtı. Bu durum hem kullanıcı güvenliği hem de ürünün ticari başarısı ve marka imajı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda yeni yaptırımları net bir dille ifade etti. Mosseri, insanları istismar eden ve onlara taciz boyutuna varan davranışlarda bulunan içeriklerin tespit edildiği anda platformdan kaldırılacağını belirtti. Sıkça karşılaşılan sokak röportajı veya insanları rahatsız eden tanışma videolarına dikkat çeken Mosseri, insanların platformu başkalarını gizlice kaydetmek ve taciz etmek için kullanmasını istemediklerini vurguladı.

Yürürlüğe giren yeni politika kapsamında şu ana kadar kaç videonun silindiğine dair kesin bir sayı paylaşılmasa da somut adımlar atılmaya başlandı. Business Insider tarafından yapılan incelemede, kadınları kamusal alanda rızaları olmadan düzenli olarak kayda alan iki yüksek profilli hesabın kapatıldığı tespit edildi. Meta yetkilileri de söz konusu hesapların tam olarak akıllı gözlüklerle çekilen taciz içerikleri nedeniyle engellendiğini resmî olarak doğruladı.

Sorunun yalnızca içerik boyutunda kalmadığını gören Meta, cihaz seviyesinde de birtakım teknik önlemler almayı sürdürüyor. Şirket yakın zamanda, kayıt yapıldığını belirten LED ışığının kurcalanması durumunda kamerayı tamamen devre dışı bırakan bir yazılım güncellemesi yayımlamıştı.