WhatsApp, Özel Emoji Tepkilerini Test Etmeye Başladı (O Standart 6 Emojiden Kurtuluyoruz)

WhatsApp'ın Android'teki test sürümünde ortaya çıkan detaylara göre yakında standart olan 6 emoji tepkisini değiştirebileceğiz.

Bir mesaja hızlıca tepki vermek istediğinizde önünüze çıkan o standart 6 emojiye mahkûm kalmaktan sıkıldıysanız güzel bir haberimiz var.

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WhatsApp nihayet standart 6 emojiden sıkılanların sesini duydu ve bu dertten kurtaracak yeni özelliğini test etmeye başladı.

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Kendi emoji tepki menünüzü oluşturabileceksiniz

Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle birlikte, tepki panelindeki standart 6 emojiyi tamamen kendi zevkinize göre değiştirebileceksiniz.

İster iş grubunda takılan "resmî" biri olun, ister arkadaş grubunun neşesi... Sık kullandığınız 6 emojiyi panele sabitleyip tek tıkla göndereceksiniz. Menüyü yönetebileceğiniz özel bir ekran eklenecek ve dilediğiniz an bu sıralamayı güncelleyebileceksiniz.

Şirket, bu özelliği WhatsApp Plus abonelik paketine dâhil etmeyi planlıyor. Daha önce temalar, özel ikonlar ve 20 sohbeti başa tutturma gibi ekstralar sunan WhatsApp Plus, özel emoji özelliğiyle daha fazla kullanıcı çekecek gibi.