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WhatsApp, Özel Emoji Tepkilerini Test Etmeye Başladı (O Standart 6 Emojiden Kurtuluyoruz)

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WhatsApp'ın Android'teki test sürümünde ortaya çıkan detaylara göre yakında standart olan 6 emoji tepkisini değiştirebileceğiz.

WhatsApp, Özel Emoji Tepkilerini Test Etmeye Başladı (O Standart 6 Emojiden Kurtuluyoruz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir mesaja hızlıca tepki vermek istediğinizde önünüze çıkan o standart 6 emojiye mahkûm kalmaktan sıkıldıysanız güzel bir haberimiz var.

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WhatsApp nihayet standart 6 emojiden sıkılanların sesini duydu ve bu dertten kurtaracak yeni özelliğini test etmeye başladı.

İçerikten Görseller

WhatsApp, Özel Emoji Tepkilerini Test Etmeye Başladı (O Standart 6 Emojiden Kurtuluyoruz)
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Kendi emoji tepki menünüzü oluşturabileceksiniz

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Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle birlikte, tepki panelindeki standart 6 emojiyi tamamen kendi zevkinize göre değiştirebileceksiniz.

İster iş grubunda takılan "resmî" biri olun, ister arkadaş grubunun neşesi... Sık kullandığınız 6 emojiyi panele sabitleyip tek tıkla göndereceksiniz. Menüyü yönetebileceğiniz özel bir ekran eklenecek ve dilediğiniz an bu sıralamayı güncelleyebileceksiniz.

Şirket, bu özelliği WhatsApp Plus abonelik paketine dâhil etmeyi planlıyor. Daha önce temalar, özel ikonlar ve 20 sohbeti başa tutturma gibi ekstralar sunan WhatsApp Plus, özel emoji özelliğiyle daha fazla kullanıcı çekecek gibi.

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