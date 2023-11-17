Instagram'a yapay zekâ destekli yeni özellikler geliyor. Mark Zuckerberg'in duyurduğu yeni özellikler, kullanıcıların sadece yazı yazarak video üretmelerine veya bir görüntü üzerinde değişiklik yapmalarına imkân tanıyacak.

Sosyal medya devi Meta, son dönemlerde yapay zekâ odaklı özelliklere odaklanmış durumda. Hatta daha birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Instagram'a yapay zekâ destekli sohbet botu özelliğini ekleneceğini aktarmıştık. Meta şimdi, yine benzer bir gelişme ile karşımızda.

Şirket, bu kez de görüntülere odaklanan yapay zekâ modeli Emu ile Instagram için iki yeni özellik hazırladı. Bu yeni özellikler, kullanıcıların içerik üretme kabiliyetlerini artıracak türden. Zira artık hem görüntü düzenleme süreci hem de video üretme süreci, yapay zekâya emanet edilecek. Gelin hep birlikte Instagram'ın yeni özelliklerine yakından bakalım.

Yazacağınız bir metinle görüntü üzerinde değişiklikler yapabileceksiniz

Instagram'ın "Emu Edit" olarak adlandırdığı ilk yeni özelliği, bir görüntü üzerinde metinlerle değişiklik yapılmasını sağlayacak. Üstelik bu süreçte görüntüdeki değiştirilecek bölümün manuel olarak seçilmesine gerek olmayacak. Meta'nın yapay zekâ modeli, yazılan metinden tam olarak neler istendiğini anlayıp, buna göre değişiklikler yapacak. Böylelikle düzenleme hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcılar da hayal ettikleri görüntüyü üretebilecekler.

Yukarıda paylaştığımız örnek, özelliğin nasıl çalışacağını daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Görüntüde bulunan köpek, yazılan ilk metinle üzerinde dizüstü bilgisayar olan bir banka dönüştürülüyor. Ardından da arka planda değişikliğe gidiliyor. Emu Edit'in önemli olan noktası, her düzenlemeyi aşama aşama yapmaya imkân tanıyor olması.

Sadece bir metin üzerinden otomatik olarak video üretilecek

Instagram'a eklenecek ikinci özellik ise "Emu Video" olarak isimlendiriliyor. Bu yeni özellik, kullanıcının hazırladığı bir metni videoya dönüştürecek. Emu Video için paylaşılan örnekler, metinlerden üretilen videoların gerçekçilikten uzak olduğunu düşündürüyor ancak elde edilen sonuçlar, ilk aşama için gayet yeterli.

Ne Mark Zuckerberg ne de Instagram geliştiricileri, Emu tabanlı özelliklerin platforma ne zaman ekleneceklerine ilişkin bir açıklamada bulunmadılar. Ancak er geç yayımlanacak yeni özellikler, en azından bazı kullanıcılar için oldukça faydalı olacak. Neticede Adobe ve Google gibi üçüncü taraflar, Emu tabanlı özelliklere benzer teknolojiler sunuyorlar. Instagram'ın bunu dahili olarak gerçekleştirmesi, üçüncü taraf uygulamalara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak.