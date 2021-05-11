Intel, en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarlarına hayat verecek 11. nesil yeni işlemcisi Core i9-11980HK'yı duyurdu. 5.0 GHz'ye kadar ulaşabilen hıza sahip işlemci, oyun performansının yanı sıra 3 boyutlu görüntü oluşturma gibi üst düzey işlemlerde de yeterli performansı sunuyor.

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel, 11. nesil H serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde duyurulan, yine 11. nesil H serisi dizüstü işlemci modellerinden çok daha güçlü olan yeni işlemciler, üst düzey oyuncu dizüstü bilgisayarlarına güç verecek. Elbette bu işlemciler de şirketin "Willow Cove" olarak isimlendirdiği 10 nm üretim mimarisinden geçiyor.

Intel tarafından yapılan açıklamalara göre Core i9-11980HK kodlu işlemci, 10. nesil Core i9-10980HK'ya kıyasla yüzde 19 yüksek performans sunuyor. Intel'e göre duyurulan modeller, piyasadaki en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcileri ve tüketicilere yüksek performans sunabilecek düzeyde. Turbo Boost 3.0 teknolojisiyle de desteklenen Core i9-11980HK'nın iki çekirdeğinin 5.0 GHz'ye ulaşabildiğini söyleyen yetkililer, tüm çekirdeklerin 4,5 GHz'de çalışabileceğini, böylelikle yalnızca oyun değil, video düzenleme ve 3 boyutlu görüntü oluşturma gibi yüksek güce ihtiyaç duyan işlemlerde de bu işlemcinin tercih edilebileceğini söylüyorlar.

Intel'e göre Core i9-11980HK ile Ryzen 9 5900HX'in performans kıyaslaması şöyle

Intel, kıyasıya rekabet ettiği ve hatta bazen bu rekabeti kaybettiği AMD'nin mevcut koşullardaki en güçlü işlemcisi olan Ryzen 9 5900HX ile kendi işlemcisini kıyasladığını söylüyor. Buna göre Core i9-11980HK, en güçlü rakibi Ryzen 9 5900HX'i pek çok oyunda ezip geçiyor. Örneğin Intel işlemcinin performansı, Troy: A Total War Saga: Siege oyununda yüzde 24, Grid 2019'da yüzde 26, Hitman 3'te yüzde 15 ve War Thunder'da ise yüzde 22 daha iyi performans sunuyor. Benzer bir durum, Intel'in 10. nesil Core i9 işlemcisi ile i9-11980HK modeli arasında da gerçekleşiyor.

Intel'in yeni işlemcileri, daha hızlı bellek ve daha iyi depolama performansı için PCIe 4.0 desteğine sahipler. Ayrıca Intel'in Xe GPU'ları ile entegre olarak çalışan işlemciler, 4K 60 fps videoları pek de kasmadan rahatça oynatabilecek düzeyde. Son olarak, bu dizüstü bilgisayarın Thunderbolt 4 desteğine de sahip olduğunu, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunulacağını da belirtelim. Intel'in yeni işlemcilerinin tam olarak ne sunacağı ise bu işlemcileri kullanan oyuncu dizüstü bilgisayarlarının piyasaya sürülmesinden sonra anlaşılmış olacak.