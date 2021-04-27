Nikkei Asia tarafından aktarılan bilgilere göre Apple'ın yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında yer vereceği M2 işlemci, TSMC tarafından seri üretime sokuldu. İşlemcinin Apple ürünlerinde kullanılmak üzere sevkiyatına önümüzdeki temmuz ayında başlanacağı söyleniyor.

Intel ile bağlarını koparma konusunda kararlı olan ve bu hedefi doğrultusunda geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüş olduğu Mac mini, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde Intel yerine kendi tasarımı ARM tabanlı M1 işlemcilere yer veren Apple, ikinci nesil Apple Silicon işlemcisiyle ilgili geliştirme çalışmalarını tamamlamış gibi görünüyor.

Nikkei Asia tarafından yayınlanan bir habere göre yeni Apple M2 işlemcilerin tasarım çalışmaları tamamlanmış ve bu ay içinde seri üretime girmiş durumda. Aktarılan bilgilere göre Apple, yeni M2 işlemcisini bu yılın ikinci yarısında duyurulacak olan yeni MacBook'larda kullanacak ve işlemcilerin sevkiyatına temmuz ayında başlanacak.

Apple M1 işlemcisinden güç alan Mac modelleri ile daha az enerji ile daha yüksek performans sunmayı başaran Apple, yeni nesil M2 işlemcisi ile tüm Mac ekosisteminde kendi işlemcilerine yer verme hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak. Şirket, geçtiğimiz haftalarda duyurmuş olduğu yeni 24 inç iMac ve yeni iPad Pro'da da yine Apple M1 işlemciye yer vermişti.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Apple M1 işlemci; 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, birleşik bellek mimarisi ve daha pek çok özelliği ile kullanıcılara 3,5 kata kadar daha hızlı sistem performansı, 6 kata kadar daha iyi grafik performansı sunmayı başarmıştı. Yani en azından Apple'ın iddiasına göre durum böyleydi. Yine de henüz tüm uygulamalar M1 işlemcisini desteklemediğinden Apple'ın nihai başarısını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Şu an için yeni MacBook Pro, dolayısı ile de Appel M2 işlemcisiyle tanışacağımız tarihe dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak en azından yılın ikinci yarısından önce görmeyi beklemediğimizi söyleyebiliriz. M2 işlemci Apple için bir geçiş işlemcisi olacak. Zira ABD'li teknoloji devinin M3 işlemci ile birlikte Intel işlemcilerle bağını tamamen koparıp tüm Mac modellerinde kendi işlemcilerine geçmiş olması bekleniyor.