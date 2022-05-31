Samsung ile Intel'in yarı iletken sektöründeki krizi bitirmek için bir toplantı yaptığı açıklandı. Yapılan açıklamalara göre iki dev şirket, COVID-19 kaynaklı kıtlığı sona erdirebilmek için neler yapabileceklerini görüştüler.

COVID-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de yarı iletkenler oldu. Aksayan tedarik zincirleri, gelişmiş işlemcilerden en temel elektronik parçalara kadar hemen her alanda sorunlar yaşanmasına yol açtı. Bunun bir sonucu olarak da otomobillerden akıllara telefonlara kadar her üründe fiyat artışları yaşandı. Peki bundan sonra ne olacak? Güney Kore'den gelen haberlere göre yarı iletken sektörünün iki oyun kurucusu Intel ve Samsung, sorunları çözebilmek için bir araya geldi.

Intel CEO'su Patrick Gelsinger, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye bir seyahat gerçekleştirdi. Yetkili ismin bu ülkede Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong ile bir araya geldiği açıklandı. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, bu görüşmenin detaylarına da değinildi. Intel ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Çip krizinin çözümü için iş birliklerine gidilecek

Samsung yetkilileri, görüşmeler sırasında yeni iş birlikleri için neler yapılabileceğinin konuşulduğunu duyurdular. Bunu da detaylandıran Samsung'a göre iki dev şirket, başta akıllı telefonlar ve PC'ler için tasarlanacak yarı iletkenlerde dirsek teması yapacaklar. Ayrıca yeni nesil bellekler ile yüksek performanslı işlemciler de Intel ve Samsung iş birliğinin bir parçası olacak.

Samsung'un yaptığı açıklamalar, daha çok bu önemli görüşmenin içeriği ile ilgiliydi. Ancak ilerleyen bu durum değişebilir ve her iki şirket, yarı iletken sektörü için nasıl bir iş birliği yapacaklarını kamuoyu ile paylaşabilirler. Bu arada; ABD Başkanı Joe Biden'ın kısa bir süre önce Güney Kore'ye gittiğini ve Samsung'a ait yarı iletken fabrikasını ziyaret ettiğini belirtelim. Zamanlamanın ne kadar manidar olduğunu göz önünde bulunduracak olursak; Intel Samsung iş birliğinin tüm dünyayı etkileyecek gelişmelere gebe olacağını söyleyebiliriz.