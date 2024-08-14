Intel, Arm Holdings'teki hisselerini satarak büyük bir mali hamle yaptı. Bu strateji, çip endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Intel, İngiliz çip tasarımcısı Arm Holdings'teki 1,18 milyon hissesini satarak stratejik bir hamlede bulundu. Şirketin bu satışı, Arm'ın Nisan-Haziran dönemi arasındaki ortalama hisse fiyatını baz alarak yaklaşık 146,7 milyon dolar gelir sağladı.

Bu satış Intel'in çip sektöründeki maliyetleri azaltma ve gelir kaynaklarını optimize etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, yapay zeka çipleri pazarında rekabette geri kalmamak için kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girerken, bu stratejik adımla sektördeki pozisyonunu güçlendirmek ve mali hedeflerine ulaşma amacı taşıyor.

Yapay zeka rekabeti Intel’i yeniden şekillendiriyor

Intel iş gücünün %15'inden fazlasını azaltacağını ve temettü ödemelerini askıya alacağını duyurdu. Ancak, tüm bu hamlelere rağmen Intel hisseleri bu yıl şimdiye kadar %59'dan fazla değer kaybetti. Intel’in bu çabalarına rağmen, şirketin çip endüstrisindeki gelir kayıplarını dengelemesi ve mali durumunu iyileştirmesi bekleniyor.

Intel’in bu stratejik hamlesi, şirketin ileri teknoloji alanında yeniden güç kazanma ve pazar payını artırma hedeflerine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. CEO Pat Gelsinger yönetimindeki şirket, yapay zeka çipleri geliştirme ve üretim kapasitesini genişletme çabalarını hızlandırarak sektördeki rekabet avantajını yeniden elde etmeye çalışıyor.