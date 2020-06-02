Intel Coffee Lake İşlemcileri Önümüzdeki Yıl Üretilmeyecek

Intel, geçtiğimiz gün paylaştığı ürün değişimi bildiriminde 8. nesil işlemcileri de kapsayan Coffee Lake serisinin aralık ayından itibaren artık üretilmeyeceğini duyurdu. Böylelikle Intel’in sevilen bir serisi daha son buldu.

Günümüzün işlemci konusunda en büyük şirketi Intel, geçtiğimiz gün yeni bir ürün değişimi bildirimi yayınladı. Şirketin yayınladığı bildirimde Coffee Lake işlemcilerinin ömrünün artık sona ereceği belirtildi. Bildirime göre Intel Coffee Lake işlemciler, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren sipariş edilemeyecek.

Intel’in paylaştığı bildirimle birlikte artık Coffee Lake işlemcilerinin yerini daha yeni bir seri olan Comet Lake işlemcilerinin alacağını söyleyebiliriz. Yani bilgisayar üreticileri artık Coffee Lake işlemcilere yer veremeyecekler. Bu durumun bilgisayar fiyatları üzerinde etkisi olup olmayacağını ancak önümüzdeki aylarda göreceğiz.

Coffee Lake serisi son buluyor:

Coffee Lake serisinin tüketici bilgisayarlarında görülen en güçlü işlemcisi Intel Core i7-8700K’ydi. Bu işlemci, 2017’nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmüştü. İşlemci, 6 çekirdek ve 12 sanal çekirdeğiyle bugün bile oldukça iyi bir seçim olarak görülüyordu. Tabii bugünün işlemcileriyle karşılaştırıldığında ortada devasa bir fark da bulunuyordu.

Intel’in bu kararından etkilenen işlemciler arasında Intel Core i3-8100, Core i3-8300, Core i3-8350K, Core i5-8400, Core i5-8600, Core i5-8600K, Core i7-8086K, Core i7-8700, Core i7-8700K işlemcileri ve daha fazlası yer aldı. Böylelikle Intel’in sevilen bir serisi daha tarihe gömülmeyi beklemeye başladı.

Bununla birlikte Intel, 9. nesil i9 işlemcilerinin yer aldığı özel kutuyla ilgili de yeni bir duyuru yaptı. Şirket, Intel Core i9-9900K ve Core i9-9900KS’nin elmas şeklindeki kutusunun artık satışlarda yer almayacağını söyledi. Dolayısıyla bu kutuya sahip olan alıcılar için kutu, koleksiyonluk bir eşyaya dönüşmüş oldu.