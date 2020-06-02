HP Omen serisi oyuncu dizüstü bilgisayarları, yeni serisinde AMD işlemcilerine de yer verecek. Intel ve AMD işlemcilerini sunan markanın ekran kartı konusunda NVIDIA'yı tercih ettiğini ekleyelim.

HP, şıklığı ve kullanım kolaylığı konusunda ön plana çıkan üst düzey iş bilgisayarları üretmek dışında oyuncuları unutmayarak Omen serisi bilgisayarlar da üretiyor. Geçtiğimiz aylarda oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar serilerinden biri olan Omen 15’in görüntülerini paylaşan şirket, bilgisayarların ayrıntılarını duyurdu.

AMD’nin sektördeki başarısına saygı duyan şirket, yeni çıkacak HP Omen 15 serisi bilgisayarlarını, iki çeşit yapılandırmayla sunacak. Intel'in 10. nesil Comet Lake-H ve AMD Ryzen 4000 serisi işlemcileri arasından istediğiniz yapılandırmayla bilgisayarınızı donatabileceksiniz.

HP Omen 15, hem Intel hem de AMD işlemcilerle geliyor:

HP, AMD tarafındaki bilgisayarlarına Ryzen 5 4600H veya Ryzen 7 4800H işlemci desteği sunmuş durumda. Intel’dense Core i5-10300H ve Core i7-10750H işlemcilerini tercih etmiş gibi görünüyor. 32 GB’a kadar artırılabilir hafıza desteğiyle birlikte gelen cihaz, depolama tarafında 1 TB’a kadar PCIe SSD seçeneğiyle ön plana çıkıyor. İsteyen kullanıcıların çift SSD kullanarak RAID-0 yapabileceğini ekleyelim.

Ekran tarafındaysa işler biraz karışmış gibi. Intel'e ekran tarafında daha çok öncelik tanıyan şirket, AMD yapılandırmalarında daha çekimser. Tercih edeceğiniz AMD işlemcili dizüstü bilgisayarlarınız, 144 Hz Full HD ekranla birlikte gelecek. Intel işlemcili tercihlerinizdeyse 300 Hz Full HD ve 120 Hz 4K arasında seçim yapabileceksiniz.

Ekran kartı tarafında da üst düzey cihaz sınıfı tercihini Intel tarafından kullanmış şirket, seçilen Intel işlemcili varyasyonlarda ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 2060 ve GeForce RTX 2070 Max-Q seçeneklerini sunuyor. AMD sistemlerindeyse sadece NVIDIA GeForce 1660 Ti seçeneği mevcut. HP’nin internet sitesinde Intel sistemlerin başlangıç fiyatının 799 dolar (vergisiz 6.118 TL) olduğunu belirtelim. AMD içinse farklı satış kanallarına başvurulması gerektiğini ekleyelim.