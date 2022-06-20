Intel'in ilk harici ekran kartı olacak Arc A380, Çin'in e-ticaret sitesi JD.com'da satışa sunuldu. Ekran kartının fiyatı ise herkesi şok eden seviyedeydi.

Intel’in harici ekran kartı piyasasına atılmasını sağlayacak ilk ekran kartı, uzun süren ertelemeler ve aylar süren sızıntıların ardından en sonunda piyasaya sürülüyor. Şirketin ilk ekran kartı olacak Arc A380, bugün Çin’in e-ticaret devi JD.com’da satışa sunuldu.

Özellikle AMD’nin giriş seviyesi ekran kartı RX 6400 ile kıyaslandığında Intel Arc A380 ekran kartının fiyatı ise pek de giriş seviyesinde değil. Ekran kartı, Çin’de 3.999 yuandan (yaklaşık 490 dolar) satışa çıktı. Ekran kartının özellik ve performans açısından rakibi olan modeller ise neredeyse 3 kat daha ucuz.

Intel Arc A380, rakibinden 3 kat yüksek fiyattan satışa sunuldu:

JD.com’da satışa sunulan ekran kartı, Gunnir’in üretimi olan modeldi. 8 Xe çekirdek, 1024 gölgelendirici bellek, 6 GB GDDR6 bellek ve 2.450 MHz bellek hızına sahip olan ekran kartı, günümüz için giriş seviyesi olarak görülüyor. Fakat ekran kartının fiyatı, rakipleriyle karşılaştırıldığında şu seviyede kalıyor:

Intel Arc A380: 490 dolar

490 dolar AMD Radeon RX 6400: 159 dolar

159 dolar NVIDIA GeForce GTX 1650: 149 dolar

Ekran kartının söz konusu satış fiyatı, yukarıdaki rakipleriyle kıyaslandığında haliyle tartışma yarattı. Bu fiyat seviyesi, daha önce ortaya çıkan 150 dolarlık fiyat etiketinden de oldukça uzak. Ekran kartının fiyatının tüm dünyada bu seviyede olup olmayacağı henüz net olmasa da Intel’in bu fiyatı sürdürmesinin ekran kartının akıbeti için pek de hayırlı olmayacağı söylenebilir.