Intel'in 15. nesil işlemcisi i9-15900K'nın performansı iddialara göre Geekbench'te listelendi.

Intel’in yeni amiral gemisi işlemcisi olarak görülen i9-15900K, Geekbench’te gizemli bir şekilde ortaya çıktı fakat daha da önemlisi performansı ciddi soru işaretleri barındırıyor.

Geekbench'teki listelemesine göre i9-14900K ile aynı çekirdek ve iş parçacığı sayısına sahip olduğu görülen bu işlemcinin belki de yanlış detaylarla listelenmiş olabileceği iddia ediliyor.

Sonuçlar i9-14900K'nın gerisinde

Geekbench verileri, i9-15900K’nın aslında i9-14900K’nın üretim öncesi bir versiyonu olabileceğini gösteriyor. Intel, piyasaya sürülmeden önce işlemcilerini defalarca test ettiğinden, farklı model numaralarına sahip örnekleriyle karşılaşmak mümkün.

İşlemcinin teknik özellikleri de bu ihtimali destekliyor. i9-15900K, az önce de belirttiğimiz gibi 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile 14900K’nın birebir özelliklerine sahip. Aynı zamanda 8 MB L2 ve 36 MB L3 önbellek barındırıyor. Soket tipi de LGA 1700, yani aynı.

i9-15900K’nın Geekbench 6 sonuçları ise özelliklerinde olduğu gibi i9-14900K ile aynı değil. 2279 tek çekirdek ve 11690 çok çekirdek puanı alan işlemci, i9-14900K’ya kıyasla ciddi bir performans kaybına sahip.

Yeni işlemci, JGINYUE B760I Snow Dream adlı ITX form faktörüne sahip bir anakart üzerinde test edilmiş. Bunun dışında testin koşulları ve kullanılan diğer bileşenler hakkında fazla detay bulunmuyor.