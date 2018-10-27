Twitch yayıncılarının bir numaralı uygulaması olan OBS'nin ve Twitch widgetlerinin yaratıcısı Streamlabs ile Intel, yayıncılık için özelleştirilmiş bir MiniPc üzerinde çalışacak.

Canlı yayın platformu Twitch için widgetler üreten ve Open Broadcaster Software adlı ücretsiz yayın yazılımını üreten Streamlabs'tan yapılan açıklamada, Intel ile birlikte bir canlı yayın cihazı üretecekleri açıklandı. Shuttle, Simply NUC, Zotac ve Acer gibi firmalara, yayına hazır OBS yazılımları içeren Intel işlemcili cihazlar yaptırma amacıyla yola çıktılar.

Bu firmaların her biri, ufak tefek farklılıkları dışında çok benzer mini PC modelleri sundu. Simply NUC'un dört inçe dört inçlik EasyCast'i i5-7300 U vPro işlemciye sahip. Cihazın satışı ise bir servis olarak cihaz programı dahilinde aylık 29 dolar üzerinden yapılacak. Cihazın RAM'i 8 GB, hafızası ise 256 GB.

Yakın zamanda yayınlanması beklenen Broadcast PC ile Shuttle da benzer bir ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Shuttle'ın seti; web kamerası, kulaklık, oyuncu klavyesi ve fare ile gelecek. Biraz daha kalıplı olan bu aletin boyutları 5.59 inçe 5.59 inç. Intel Core i5 işlemcili bu cihaz herhangi bir konsola ya da oyun bilgisayarına takıldığında anında bir yayın platformu oluşturulmasını sağlıyor.

Zotac'ın ZBOX MI553B Serisi de gelecek yılın başında gelecek. Bu cihazda da hazır yüklü bir Streamlabs OBS bulunacak. Acer'in de kendi cihazı üzerinde çalıştığı ve dün başlayan TwitchCon'daki Streamlabs standında bir konsept ürün bulundurduğu biliniyor.