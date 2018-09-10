Intel'in 9. Nesil İşlemci Performans Sonuçları Sızdırıldı

Dünyanın en köklü işlemci üreticilerinden olan Intel’in i9-9900K, i7-9700K ve i5-9600K işlemcilerinin performans sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarını birlikte değerlendiriyor, yeni nesil işlemcilerin kendilerine hayran bırakan kabiliyetlerini masaya yatırıyoruz.

Intel’in yakında piyasaya sunacağı 9. nesil işlemcilerinin performans skorları sızdırıldı. Gelecek sene piyasaya sürülecek bu işlemciler, bu yılki işlemcilere kıyasla pek çok açıdan gelişmiş durumdalar. Çekirdek ve iş parçası (thread) sayılarında yükselişe geçen Intel, performans aşıklarına beklentilerini karşılayacak şeyler sunmaya hazırlanıyor.

8 çekirdekli 9. nesil Intel işlemcilerinde, performans desteği ile birlikte 5 GHz’e kadar hız görmek mümkün. Firmanın bugüne kadarki en hızlı 14 nm mimariye sahip işlemcilerini üreteceği söylenebilir. Çoklu görevlerdeki skorların, oyun ve iş performanslarını çok yukarıya çekeceği aşikar. Şimdi en üst düzeyden en alt düzeye kadar 9. nesil Intel işlemcilerine yakından bakalım.

Intel Core i9-9900K performans testi sonuçları:

Tek çekirdekli performansta 6428 puan alan 9. nesil Core i9, çok çekirdekli testlerde 33037 puan alarak gözleri dolduruyor. Bu skorlar, piyasadaki işlemcilere kıyasla görülen en yüksek skorlar. İşlemci ASUS ROG Maximus X HERO anakart üzerinde, 16 GB DDR4 RAM ile test edildi.

8 çekirdekli, 16 iş parçacıklı (thread) Intel Core i9-9900K Intel için bir ilk. 16 MB L3 önbelleğe sahip olan işlemci, Intel UHD 620 grafik kartı desteği ile birlikte geliyor. 4.7 GHz standart hıza, güçlendirme ile 5.0 GHz gibi uçuk hızlara erişmek mümkün olacak.

Intel Core i7-9700K performans testi sonuçları:

Tek çekirdekli performansta 6297 puan alan 9. nesil Core i7, çok çekirdekli performansta 30152 puan aldı. Tek çekirdekli performans açısından Core i9-9900K'ya yakın bir iş çıkarsa da, aralarında sadece 100 MHz’lik bir fark olduğu için çok çekirdeklide 3 bin puan geride kalıyor. İşlemci, Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming anakartı üzerinde 16 GB DDR4 RAM ile test edildi.

En üst Core i7 amiraline gelince, 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı (thread) görüyoruz. Söylentiler işlemcinin 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile geleceğini gösterseler de yanıldılar. Çipte 12 MB L3 önbellek bulunuyor. Ayrıca maksimum 4.8 GHz hıza ulaşabiliyor.

Intel Core i5-9600K performans testi sonuçları:

Tek çekirdekli performans testinde 6027 puan alan 9. nesil Core i5, çok çekirdekli testlerde 23472 puan aldı. Yine tek çekirdekli performans konusunda 9. nesil Intel işlemcilerinin birbirlerine çok yakın olduklarını görüyoruz. Core i5-9600K, bir bakıma üzerine performans güncellemesi gelen i5-8600K gibi. Aralarında hemen hemen 3 ila 4 bin puanlık bir fark oluşmuş. Bu artış miktarı ise son derece yerinde.

Intel Core i5-9600K, 6 çekirdekli ve 6 iş parçacıklı bir orta seviye canavarı. Maksimum 4.6 GHz hızını görebiliyor.

O halde dolar kurunda beklenen fiyatlarıyla birlikte soralım: