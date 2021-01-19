Ekran kartı üreticisi Sapphire, pasif soğutmaya sahip olan Radeon RX 5700 XT ekran kartı modelini GPOR X070 ismiyle duyurdu. Standart modelin özelliklerini taşıyan ekran kartı, ek olarak bir BIOS moduyla piyasaya sürülecek.

Ekran kartı sektöründe de yükselişine devam eden AMD, E3 2019 etkinliğinde yeni ekran kartları Radeon RX 5700 ve 5700 XT'yi duyurmuştu. Bu ekran kartları, ilerleyen aylarda pek çok bilgisayar kullanıcısının tercihi haline gelmişti. Bugünse Sapphire, Radeon RX 5700 XT'nin hiçbir fan sesi olmadan soğutma yapabilen modelini tanıttı.

Sapphire'in GPRO X070 ismiyle tanıttığı yeni RX 5700 XT modeli, soğutma kısmında hiçbir şekilde fana yer vermiyor. Şirketin profesyonel kullanıcılara yönelik ürettiğini açıkladığı yeni ekran kartı, pasif soğutma yöntemiyle soğutuluyor. Bu sayede ekran kartı tamamen sessiz bir şekilde görev yapıyor.

Ekran kartında "Verimlilik Modu" da bulunuyor:

Sessiz bir sistem isteyen kullanıcıların ana tercihleri arasına girmesini beklediğimiz Sapphire GPOR X070 ekran kartı, profesyonellere yönelik üretilmiş olsa da herhangi bir kullanıcı tarafından da tercih edilebilir. Ekran kartı, biri Verimlilik Modu olmak üzere iki BIOS'a ev sahipliği yapıyor.

Ekran kartında bulunan Verimlilik Modu sayesinde ekran kartının saat hızı 1.500, 1.700 ya da 1.750 MHz'e düşürülebiliyor. Bununla birlikte ekran kartının bellek hızı da 14 Gbps'e kadar indirilebiliyor. Ekran kartının neden böyle bir seçeneğe sahip olduğu tam olarak açıklanmasa da düşürülmüş saat hızlarının kripto para madenciliğinde kullanıldığını biliyoruz.

Ekran kartının özellikleriyse standart RX 5700 XT modeliyle aynı özellikleri taşıyor. Sapphire GPOR X070, 256 bit 8 GB GDDR6 VRAM'e ev sahipliği yapıyor. Ekran kartı, standart BIOS ayarlarında 40 işlem birimini de çalıştırıyor ve 1.905 MHz'e kadar varan saat hızına ulaşabiliyor. Şirket, pasif soğutmaya sahip yeni ekran kartını nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya süreceğini henüz açıklamadı.