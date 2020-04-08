Intel Lakefield CPU'su Yine Bir Benchmark'ta Ortaya Çıktı

Intel’in ocak ayında UserBenchmark veritabanında ortaya çıkan CPU’su Lakefield, bu sefer de Fire Strike’ta görüldü. Her iki veritabanında da ortaya çıkan özellikler birbiriyle oldukça benzerlik gösteriyor.

İşlemci denince akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi hiç şüphesiz ki Intel oluyor. Özellikle 10. nesil 14 nm masaüstü CPU’ları Comet Lake-S ve 11. nesil 10 nm mobil işlemcileri Tiger Lake’in çıkmasına çok az bir süre kalmış olması, dikkatlerin daha da Intel üstünde yoğunlaşmasına sebep oluyor.

Bu haberimizin konusu bahsi geçen işlemciler değil; haberimizin konusu Lakefield. Peki nedir bu Lakefield? Lakefield, Intel’in Foveros 3D yığın teknolojisine güç veren bir mobil kullanıcı platformu. Yaklaşık bir tırnak büyüklüğünde olan bu işlemcinin boyutları 12 mm x 12 mm x 1 mm. Ayrıca Tremont çekirdeklerinin güç etkisiyle 10 nm Sunny Cove çekirdekleriyle birleştiren bir hibrit CPU mimarisi mevcut.

Intel Lakefield CPU benchmark sonuçları:

Yukarıdaki görselde gördüğünüz Intel Core i5-L16G7 işlemcisi, geçtiğimiz ocak ayında UserBenchmark veritabanında ortaya çıkmıştı ve işlemcinin o dönemde Samsung Galaxy Book S’de kullanılacağı düşünülmüştü. Aynı işlemci, bu kez de 3DMark Fire Strike veritabanında ortaya çıktı.

Tıpkı öncekinde olduğu gibi bu sefer de Core i5-L16G7’nin 5 fiziksel çekirdeğe 5 de iş parçacığına sahip olduğu görülüyor. Bu da Hyper Threading desteği olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca taban hızında da bir değişiklik olmadığı görülüyor. Verilere göre işlemcinin taban hız değeri 1,4 GHz. ‘Boost Clock’ olarak adlandırılan hız, burada yer almıyor ancak UserBenchmark’ta bunun 1,75 GHz’e kadar çıkabildiği belirtilmişti. Ayrıca bazı söylentilerde bu hızın 2,95 GHz’e kadar çıkabildiği iddia ediliyor.

İşlemcinin aldığı puanlara bakıldığında grafik puanının 1.165, fizik puanının 4.279, birleştirilmiş puanınsa 390 olduğu görülüyor. Burada grafik puanının NVIDIA GeForce MX250’ye fizik puanınınsa Celeron G3900’e benzer olduğu dikkat çekiyor.