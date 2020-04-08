Intel Core i7-1185G7 İşlemcisinin Benchmark Sonuçları Sızdı

Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcilerinden birine ait benchmark sonuçları sızdırıldı. Sonuçlar, şirketin 2'si 1 arada Windows 10 bilgisayarları hedefleyen yeni nesil işlemcileri için umut vadediyor.

Intel, gelecek nesil Tiger Lake işlemcileri ile dizüstü bilgisayarlarda popülaritesi artan AMD'ye karşılık vermeye hazır görünüyor. Intel'in güçlü bir performans vaadeden 11. nesil işlemcilerinden birinin benchmark sonuçları sızdırıldı.

Intel'in 10 nanometre Ice Lake mimarisinin halefi olan Tiger Lake mimarisini kullanan dört çekirdekli bir işlemci olan Intel Core i7-1185G7'nin erken mühendislik örneğinin benchmark görüntüleri ortaya çıktı. 3 GHz baz frekans hızına sahip olan 11. nesil işlemci, Time Spy benchmark'ta 1.414 puan aldı.

Intel Core i7-1185G7 - Time Spy benchmark puanı

Buradan görebileceğiniz bir diğer sızıntıda ise Core i7-1185G7'nin Time Spy CPU testinde 2.922 CPU puanı ve 1.296 grafik puanı almayı başardığı görülüyor. Gelecek nesil Intel yongasının grafik puanının, dizüstü bilgisayar arenasında öne çıkan AMD Ryzen 4800U'dan %5 daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Intel'in 10 nm Ice Lake işlemcileri, Microsoft Surface Laptop 3 ve Dell XPS 13 2'si 1 arada modellerinde hem CPU hem de yerleşik GPU performansıyla göz doldurdu. 11. nesil Tiger Lake işlemciler, Intel'in Ice Lake çiplerinde bulunan Sunny Cove mimarisini yeniden tasarlayan yeni Willow Cover çekirdek mimarisini kullanacak.

Ortaya çıkan bu sonuçlar, Intel'in ultra ince dizüstü bilgisayarları ve 2'si 1 arada Windows 10 bilgisayarları hedefleyen bir sonraki CPU dalgası için olumlu bir tablo çiziyor.