Hiçbir Zaman Piyasaya Sürülmeyen RTX 3050 Ti Ortaya Çıktı: Meğer Her Şey Hazırmış

Hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen RTX 3050 Ti, yıllar sonra çalışan bir mühendislik örneğiyle ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflar ve benchmark sonucu, NVIDIA’nın bu kartı RTX 3050 ile RTX 3060 arasına konumlandırmayı planlamış olabileceğini gösteriyor.

NVIDIA’nın ekran kartı tarihinde bazı modeller var ki adını duyuyoruz ama onları raflarda hiç göremiyoruz. İşte RTX 3050 Ti’nin masaüstü sürümü de tam olarak böyle bir modelmiş gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan mühendislik örneği, bu kartın yalnızca fikir aşamasında kalmadığını açıkça gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu kartın heyecan verici tarafı, RTX 3050 ile RTX 3060 arasında gerçek bir köprü kurabilecek olması. Yani NVIDIA, o dönem oyunculara daha uygun fiyatlı ama RTX 3050’den güçlü bir seçenek sunabilirdi. Tabii elimizdeki bilgiler, bu ihtimalin neden hiçbir zaman gerçeğe dönüşmediğini de merak ettiriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

NVIDIA’nın Rafa Kaldırdığı Kart, Sandığımızdan Daha Güçlüymüş

Ortaya çıkan RTX 3050 Ti masaüstü mühendislik örneği, NVIDIA’nın Ampere mimarisindeki GA106 yongasını kullanıyor. Bu yonga, RTX 3050 ve RTX 3060 gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı. Yani kart, teknik olarak giriş seviyesinden çok orta segmente yaklaşan bir yapıya sahip.

Özellikleri

Özellik RTX 3050 Ti Masaüstü Mühendislik Örneği Mimari NVIDIA Ampere GPU GA106 Üretim teknolojisi Samsung 8N SM birimi 26 CUDA çekirdeği 3.328 Tensor çekirdeği 104 RT çekirdeği 26 Base clock 1.410 MHz Boost clock 1.665 MHz Bellek 6 GB GDDR6 Bellek hızı 14 Gb/sn Bellek veri yolu 192-bit Bant genişliği 336 GB/sn 3DMark Time Spy grafik skoru 7.787 Resmî çıkış durumu Satışa sunulmadı

Kartın fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili resmî bir bilgi yok çünkü RTX 3050 Ti’nin masaüstü sürümü hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Ancak RTX 3050’nin 249 dolar, RTX 3060’ın ise 329 dolar fiyatla çıktığını düşünürsek bu modelin ikisinin arasında bir noktada konumlanması oldukça mantıklı olurdu.

Test Sonucu, RTX 3050 Ti’nin Nerede Duracağını Gösteriyor

Paylaşılan benchmark sonucuna göre RTX 3050 Ti, 3DMark Time Spy testinde 7.787 grafik skoruna ulaşıyor. Bu değer, onu standart RTX 3050’nin epey üstüne, RTX 3060’ın ise biraz altına yerleştiriyor. Yani kart gerçekten çıksaydı, bütçesini çok zorlamadan daha güçlü GPU isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olabilirdi.

RTX 3050 Ti’nin en dikkat çekici artılarından biri 192-bit bellek veri yolu. Standart RTX 3050’de 128-bit veri yolu bulunurken bu kartta 336 GB/sn bant genişliği sunuluyor. Ancak 6 GB VRAM tercihi, özellikle günümüz oyunları düşünüldüğünde kartın en çok tartışılacak tarafı olabilirdi.

Peki NVIDIA Bu Ekran Kartını Neden Hiç Çıkarmadı?

Bu sorunun kesin bir cevabı yok fakat zamanlama bize bazı ipuçları veriyor. Ampere dönemi, pandemi, kripto madenciliği furyası ve küresel çip kriziyle aynı yıllara denk gelmişti. O dönem ekran kartı bulmak bile zorken, NVIDIA’nın ürün ailesini daha da karmaşık hâle getirmek istememiş olması mümkün.

Yine de bu prototip, oyuncular için “Keşke çıksaydı” dedirtecek türden. Çünkü RTX 3050’nin performansını yetersiz bulan ama RTX 3060’a çıkmak istemeyen kullanıcılar için RTX 3050 Ti tam aradaki model olabilirdi. Kısacası NVIDIA’nın hiç satmadığı bu kart, yıllar sonra bile ilgi çekmeyi başarıyor.