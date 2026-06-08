Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Hiçbir Zaman Piyasaya Sürülmeyen RTX 3050 Ti Ortaya Çıktı: Meğer Her Şey Hazırmış

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen RTX 3050 Ti, yıllar sonra çalışan bir mühendislik örneğiyle ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflar ve benchmark sonucu, NVIDIA’nın bu kartı RTX 3050 ile RTX 3060 arasına konumlandırmayı planlamış olabileceğini gösteriyor.

Hiçbir Zaman Piyasaya Sürülmeyen RTX 3050 Ti Ortaya Çıktı: Meğer Her Şey Hazırmış
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

NVIDIA’nın ekran kartı tarihinde bazı modeller var ki adını duyuyoruz ama onları raflarda hiç göremiyoruz. İşte RTX 3050 Ti’nin masaüstü sürümü de tam olarak böyle bir modelmiş gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan mühendislik örneği, bu kartın yalnızca fikir aşamasında kalmadığını açıkça gösteriyor.

Bu kartın heyecan verici tarafı, RTX 3050 ile RTX 3060 arasında gerçek bir köprü kurabilecek olması. Yani NVIDIA, o dönem oyunculara daha uygun fiyatlı ama RTX 3050’den güçlü bir seçenek sunabilirdi. Tabii elimizdeki bilgiler, bu ihtimalin neden hiçbir zaman gerçeğe dönüşmediğini de merak ettiriyor.

İçerikten Görseller

Hiçbir Zaman Piyasaya Sürülmeyen RTX 3050 Ti Ortaya Çıktı: Meğer Her Şey Hazırmış
HKB2-46bgAAh0Q6
HKB2-6uawAAFZqS
HKB2_CcaEAAVSZV
HKB2-5TbYAIu7qI

NVIDIA’nın Rafa Kaldırdığı Kart, Sandığımızdan Daha Güçlüymüş

HKB2-46bgAAh0Q6

Ortaya çıkan RTX 3050 Ti masaüstü mühendislik örneği, NVIDIA’nın Ampere mimarisindeki GA106 yongasını kullanıyor. Bu yonga, RTX 3050 ve RTX 3060 gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı. Yani kart, teknik olarak giriş seviyesinden çok orta segmente yaklaşan bir yapıya sahip.

Özellikleri

Özellik RTX 3050 Ti Masaüstü Mühendislik Örneği
Mimari NVIDIA Ampere
GPU GA106
Üretim teknolojisi Samsung 8N
SM birimi 26
CUDA çekirdeği 3.328
Tensor çekirdeği 104
RT çekirdeği 26
Base clock 1.410 MHz
Boost clock 1.665 MHz
Bellek 6 GB GDDR6
Bellek hızı 14 Gb/sn
Bellek veri yolu 192-bit
Bant genişliği 336 GB/sn
3DMark Time Spy grafik skoru 7.787
Resmî çıkış durumu Satışa sunulmadı

Kartın fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili resmî bir bilgi yok çünkü RTX 3050 Ti’nin masaüstü sürümü hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Ancak RTX 3050’nin 249 dolar, RTX 3060’ın ise 329 dolar fiyatla çıktığını düşünürsek bu modelin ikisinin arasında bir noktada konumlanması oldukça mantıklı olurdu.

Test Sonucu, RTX 3050 Ti’nin Nerede Duracağını Gösteriyor

HKB2-6uawAAFZqS

Paylaşılan benchmark sonucuna göre RTX 3050 Ti, 3DMark Time Spy testinde 7.787 grafik skoruna ulaşıyor. Bu değer, onu standart RTX 3050’nin epey üstüne, RTX 3060’ın ise biraz altına yerleştiriyor. Yani kart gerçekten çıksaydı, bütçesini çok zorlamadan daha güçlü GPU isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olabilirdi.

HKB2_CcaEAAVSZV

RTX 3050 Ti’nin en dikkat çekici artılarından biri 192-bit bellek veri yolu. Standart RTX 3050’de 128-bit veri yolu bulunurken bu kartta 336 GB/sn bant genişliği sunuluyor. Ancak 6 GB VRAM tercihi, özellikle günümüz oyunları düşünüldüğünde kartın en çok tartışılacak tarafı olabilirdi.

Peki NVIDIA Bu Ekran Kartını Neden Hiç Çıkarmadı?

HKB2-5TbYAIu7qI

Bu sorunun kesin bir cevabı yok fakat zamanlama bize bazı ipuçları veriyor. Ampere dönemi, pandemi, kripto madenciliği furyası ve küresel çip kriziyle aynı yıllara denk gelmişti. O dönem ekran kartı bulmak bile zorken, NVIDIA’nın ürün ailesini daha da karmaşık hâle getirmek istememiş olması mümkün.

Yine de bu prototip, oyuncular için “Keşke çıksaydı” dedirtecek türden. Çünkü RTX 3050’nin performansını yetersiz bulan ama RTX 3060’a çıkmak istemeyen kullanıcılar için RTX 3050 Ti tam aradaki model olabilirdi. Kısacası NVIDIA’nın hiç satmadığı bu kart, yıllar sonra bile ilgi çekmeyi başarıyor.

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

macOS 27 Güncellemesini Hangi Mac Modelleri Almayacak? Bir Devir Sona Eriyor

macOS 27 Güncellemesini Hangi Mac Modelleri Almayacak? Bir Devir Sona Eriyor

Valve, Steam Machine'i Ne Zaman Piyasaya Süreceğini Açıkladı

Valve, Steam Machine'i Ne Zaman Piyasaya Süreceğini Açıkladı

NVIDIA RTX Spark İşlemcili Laptopların Muhtemel Fiyatları Ortaya Çıktı: Cep Yakacak!

NVIDIA RTX Spark İşlemcili Laptopların Muhtemel Fiyatları Ortaya Çıktı: Cep Yakacak!

MacBook Neo'ya Rakip Olacak Uygun Fiyatlı Dell XPS 13 Tanıtıldı

MacBook Neo'ya Rakip Olacak Uygun Fiyatlı Dell XPS 13 Tanıtıldı

NVIDIA RTX Spark İşlemcili MacBook Rakibi Laptop Dell XPS 16 Creator Edition Duyuruldu!

NVIDIA RTX Spark İşlemcili MacBook Rakibi Laptop Dell XPS 16 Creator Edition Duyuruldu!

AMD, Computex 2026'da İki Yeni İşlemci Tanıttı: Ryzen 7 7700X3D ve 10. Yıl Özel Ryzen 7 5800X3D Geliyor!

AMD, Computex 2026'da İki Yeni İşlemci Tanıttı: Ryzen 7 7700X3D ve 10. Yıl Özel Ryzen 7 5800X3D Geliyor!

Microsoft'un Şimdiye Kadarki En Güçlü Laptop'u Surface Laptop Ultra Duyuruldu!

Microsoft'un Şimdiye Kadarki En Güçlü Laptop'u Surface Laptop Ultra Duyuruldu!

10-15 Bin TL’ye Fiyat/Performans Dizüstü Bilgisayarları Geliyor: Snapdragon C Tanıtıldı

10-15 Bin TL’ye Fiyat/Performans Dizüstü Bilgisayarları Geliyor: Snapdragon C Tanıtıldı

Ekran kartı Nvidia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Haziran 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: 408'da 240 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı: 408'da 240 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com