AMD’nin Steam Deck’e Özel APU Geliştirdiği İddia Edildi

Yeni nesil Zen 4 ve RDNA 3 işlemcilerini yakında tanıtması beklenen AMD’nin, Steam Deck’e özel yeni bir APU üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. AMD imzalı donanıma sahip el konsolu Steam Deck, daha iyi bir donanımla güncellenebilir.

Steam Deck el konsolu hem işlemci hem de ekran kartının tek bir yongada birleştiği ve ufak cihazlarda aktif olarak kullanılabilen AMD’nin APU yongasından güç alıyor. Günümüzde bir hayli gelişen ve daha da güçlü hale gelen APU’larla alakalı dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı ve bu iddia gerçekleşirse Steam Deck’in işlemcisinin daha iyi performans verir hale gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Valve, kullanıcıların beğenisini kazanan Steam Deck’in halefini piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ortaya çıkan yeni haberlere göre AMD, Steam Deck’in bir sonraki sürümünü çalıştırabilecek en son mimariye sahip bir APU üzerinde çalışıyor ve bu yeni APU son derece güçlü özelliklere sahip olacak gibi görünüyor.

Little Phoenix eskisinden de güçlü olacak

Artık 1080P çözünürlükte bile oyun oynama imkanı sunan APU’lar geliştirilmeye devam ediyor.Moore’s Law is Dead (MLID) tarafından ortaya atılan iddialara göre AMD, Zen4 ve RDNA3 mimarilerine sahip ve tamamen yenilenmiş bir APU üzerinde çalışıyor. Bu yeni APU’nun Steam Deck’e güç veren APU’nun halefi olduğu söyleniyor ve adının da Little Phoenix olacağı iddia ediliyor. Steam Deck el konsolu için özel olarak geliştirileceği iddia edilen bu yonganın 4 çekirdek ve 8 izlekle kullanıma sunulacağı söylentiler arasında yer alıyor. RDNA 2 mimarisine sahip dahili GPU’nun yerini RDNA 3 mimarili daha güçlü bir GPU’ya bırakacağını iddia eden kaynaklar cihazın CPU’sunun 3.5GHz’den 4GHz’e yükselebileceğini söyledi.

Batarya konusunda herhangi bir bilgi yok ancak bu kadar güçlü özelliklere sahip bir cihazın batarya ömrünün uzayacağı ve soğutma performansının iyileştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Little Phoenix adı verilen yeni yongayla alakalı bilgiler şimdilik bu kadar ve yeni işlemciye sahip Steam Deck’in 2024 yılına kadar kullanıcılara sunulması bekleniyor.